ترامب يعين حاكم لويزيانا مبعوثًا خاصًا للولايات المتحدة إلى جرينلاند
صافرة سنغالية.. كاف يعلن طاقم حكام مباراة مصر وزيمبابوي اليوم في أمم إفريقيا 2025
في أول أسابيع عرضه.. تعرف على إيرادات فيلم "الست" في السينمات السعودية
بالتردد.. قنوات مجانية ناقلة لـ مباراة منتخب مصر وزيمبابوي بـ كأس أمم أفريقيا
البحث جاري عن النجمة الثامنة.. 6 معلومات عن مباراة مصر وزيمبابوي بـ أمم أفريقيا
زيادة 42.8٪ خلال 10 أشهر.. قفزة قياسية في تحويلات المصريين بالخارج
عبدالمنعم السيد: الدولة تستهدف رفع حجم الاحتياطي النقدي إلى 100 مليار دولار
طارق حامد يجدد طلبه للعودة إلى الزمالك بدون مقابل في يناير
المركز الإعلامي لمجلس الوزراء يوضح حقيقة نقص أدوية البرد والأمراض المزمنة
إبراهيم عبد الجواد يثير الجدل بشأن توقعات نتيجة مباراة مصر وزيمبابوي في أمم إفريقيا
مقتل 3 أشخاص وإصابة آخرين في موجة عنف بتايوان
تردد جديد.. القنوات المغربية الرياضية الناقلة لـ مباراة مصر وزيمبابوي بـ أمم إفريقيا
التضامن تختتم فعاليات مشروع زيادة التحاق الأطفال بدور الحضانة ببنى سويف

نظمت وزارة التضامن الاجتماعي فعاليات ختام المرحلة التجريبية لمشروع زيادة التحاق الأطفال بدور الحضانة ببنى سويف، والتي انطلقت تحت عنوان "يوم الأسرة" فى احتفالية كبرى بحضور دكتورة هبة الجلالى مدير مديرية التضامن الاجتماعى ببنى سويف، ودكتور محمد جبر معاون محافظ بنى سويف، ومنال عبد الفضيل القائم بعمل مدير برنامج تنمية الطفولة المبكرة، وفريق عمل البرنامج وعدد واسع من القيادات التنفيذية وشركاء العمل.

وتضمنت  الفعالية  التى نفذت بالتعاون مع شركاء العمل من المجتمع المدني مؤسسة مصر الخير ، ومؤسسة راعي مصر، وجمعية سنابل الخير، قافلة تنموية موسعة قدمت عرضا  لخدمات وزارة التضامن الاجتماعي، باستهداف 210 أسر فى إطار تمكين الأسرة والمرأة من تكافل و كرامة وبرنامج مودة وخدمات بنك ناصر فى إطار التمكين الاقتصادي وشركاء العمل التنموي وقافلة طبية تضمنت عددا من التخصصات الطبية مستهدفة  400 طفل، فضلا عن عدد من الأنشطة الترفيهية من المسابقات والرسم على الوجه والألعاب المختلفة، وقد تم تكريم فريق تنفيذ مشروع زيادة التحاق الأطفال بدور الحضانة بمديرية بنى سويف.

وتأتي الفعالية ختاما لتدخلات المرحلة التجريبية للمشروع ببنى سويف، والذى شهد  رفع كفاءة البنية التحتية وتوفيق الأوضاع لعدد 16 حضانة تابعة للجمعيات الأهلية بالمحافظة وبناء القدرات وتدريب مقدمي الخدمة بالحضانات والجمعيات من خلال حزمة تدريبية تشمل 6 أدلة  تدريبية،  كما تم توزيع صناديق الطعام بالتعاون مع بنك الطعام المصري لحوالي 1200 أسرة من أولياء أمور أطفال الحضانات المطورة، فضلا عن تنفيذ أنشطة التوعية والتربية الإيجابية وتكامل دور الأسرة والحضانة وأهمية الإلتحاق بالحضانة في عمر مبكر.

الجدير بالذكر  أن مشروع زيادة التحاق الأطفال بدور الحضانة يعد أحد محاور البرنامج القومي لتنمية الطفولة المبكرة الذى تنفذه وزارة التضامن الاجتماعى بالتعاون مع عدد من الشركاء مؤسسة ساويرس للتنمية الاجتماعية - منظمة الأمم المتحدة اليونيسف –بنك الطعام المصري – معمل عبد اللطيف جميل بالجامعة الامريكية بالقاهرة – شركة اوراسكوم للإنشاءات – بنك التعمير والاسكان لتقديم عدد من الأنشطة والتدخلات المتكاملة  ودراسة أثر التدخلات في زيادة التحاق أطفال الفئة العمرية من يوم حتي 4 سنوات بدور الحضانة في مصر ويتم تنفيذ مشروع زيادة التحاق الأطفال بدور الحضانة في محافظات  بني سويف – المنيا – أسيوط – الغربية – الأقصر.

