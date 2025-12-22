البيطريين تنفي شائعة "تظبيط" انتخابات التجديد النصفي لمرشحين بعينهم

أكد مجلس النقابة العامة للأطباء البيطريين، برئاسة الدكتور مجدي حسن، النقيب العام، التزامه التام وكافة أجهزة النقابة بالوقوف على "مسافة واحدة" من جميع الزملاء الأطباء البيطريين المرشحين في انتخابات التجديد النصفي للنقابة العامة، وكذلك انتخابات مجلس النقابة الفرعية بقنا.

وشدد المجلس على أن العملية الانتخابية تدار وفق أعلى معايير النزاهة والحيادية والشفافية، وتحت إشراف قضائي كامل، لضمان خروج الانتخابات بصورة تليق بمكانة الطبيب البيطري وتاريخ نقابته العريقة.

وأكد المجلس، أنه لا يوجد أي تحيز أو دعم لأي مرشح على حساب الآخر، فالمعيار الوحيد هو الالتزام باللوائح والقوانين المنظمة.

ونفت النقابة العامة جملةً وتفصيلاً ما يتردد من شائعات أو ادعاءات حول الانحياز لأشخاص بعينهم أو قوائم معدة مسبقا، مؤكدة أن مجلس النقابة لا يملك إلا احترام إرادة أعضاء الجمعية العمومية، وأنها هي صاحب الحق الأصيل والوحيد في اختيار ممثليها.

وأوضح المجلس، أن النقابة ملتزمة تماماً بما ستسفر عنه صناديق الاقتراع والنتائج النهائية التي تعبر عن رأي الأطباء البيطريين بكل حرية وديمقراطية.

تهيب النقابة العامة للأطباء البيطريين بجميع أعضاء الجمعية العمومية عدم الانسياق وراء الشائعات أو الأقاويل التي تستهدف إثارة البلبلة، داعية الأعضاء للمشاركة الإيجابية والفعالة في الانتخابات، واختيار من يمثلهم بكل شفافية ومسؤولية، تغليباً للمصلحة العامة للمهنة.