فيريرا يعلق على غضب بانزا بسبب تغييره أمام سيراميكا .. ماذا قال؟
مصر تُعزي جمهورية غانا في ضحايا تحطم طائرة هليكوبتر في منطقة الأشانتي
بريطانيا و4دول أوروبية يرفضون قرار الإحتلال بشن عملية عسكرية ضد غزة
رئيس أذربيجان: توقيع اتفاقية السلام مع أرمينيا يوم تاريخي
ما هو الرأي الشرعي في تهجير أهل غزة من أرضهم؟.. دار الإفتاء ترد
أبل تواجه دعوى قضائية خطيرة بشأن Apple Pay
ولدت بضمور بالعصب الشوكي.. والد فرح طفلة بورسعيد يستغيث لإنقاذ حياتها
فيريرا: جماهير الزمالك كلمة السر في الفوز الأول بالدوري.. وسر استبدال دونجا
خالد الغندور : هدف محمد شحاته سيدخل ضمن اختيارات جائزة بوشكاش
قرار مفاجىء من إدارة البنك الأهلي قبل انطلاق مباريات الفريق بالدوري
لبني عبد العزيز تظهر في الإحتفال بعيد ميلادها بعد غياب طويل| شاهد
احنا صعايدة وعايزين القصاص.. أول ظهور لأسرة صغير سوبر ماركت المهندسين| فيديو
محافظات

ولدت بضمور بالعصب الشوكي.. والد فرح طفلة بورسعيد يستغيث لإنقاذ حياتها

فرح طفلة بورسعيد تستغيث
فرح طفلة بورسعيد تستغيث
محمد الغزاوى

التقى صدى البلد بوالد الطفلة فرح ابنة بورسعيد و المصابة بضمور شوكي من الدرجة الأولي

وناشد والد الطفلة فرح رامز، المقيمة بمحافظة بورسعيد، الجهات المعنية بسرعة الموافقة على فتح حساب رسمي للتبرعات، لإنقاذها  من مرض ضمور النخاع الشوكي، الذي يهدد حياتها يومًا بعد يوم، وسط معاناة مريرة تعيشها الأسرة منذ تشخيص الحالة.

وأكد والد الطفلة أن فرح تبلغ من العمر 5 أشهر فقط، وتعاني من المرض النادر الذي يتطلب علاجًا عاجلًا قبل أن تتدهور حالتها أكثر، موضحًا أن فرص الشفاء بالعلاج المتوفر عالميًا تصل إلى 98%، لكن تكلفة الدواء تتجاوز 100 مليون جنيه، وهو مبلغ يستحيل على الأسرة تدبيره دون مساندة المصريين والدولة.

وأشار إلى أن العلاج غير متوفر ضمن التأمين الصحي أو نفقة الدولة، وأنه توجه إلى عدد من المستشفيات والمصالح الحكومية على أمل فتح باب الأمل، إلا أن الأمور تعقدت أكثر بعد رفض مستشفى المقطم منحه تقريرًا طبيًا معتمدًا لتقديمه لوزارة التضامن الاجتماعي، وهي الخطوة الضرورية للموافقة على فتح حساب تبرعات رسمي باسم الحالة.

قبل أن تموت.. أسرة فرح  المصابة بضمور النخاع الشوكي تناشد بسرعة إنشاء حساب للتبرع

وأضاف الأب: "بنتي بتموت قدامي، وكل يوم بيتأخر الحساب الرسمي بنخسر وقت غالي، ماعنديش غير باب ربنا وقلوب الناس الطيبة، وبناشد الدولة تساعدنا نلحق فرح قبل فوات الأوان."

وطالبت الأسرة رجال الأعمال، والجمعيات الخيرية، ومحبي الخير، بالتدخل لإنقاذ فرح، مؤكدين أنهم لا يملكون من الوسائل إلا الدعاء والاستغاثة، وأن حياتها بالكامل متوقفة على قرار بفتح الحساب، وأي تأخير قد يكون ثمنه عمر الطفلة.

واختتم والد فرح حديثه قائلًا: "فرح نفسها تعيش.. وإحنا نفسنا نسمع صوتها بتضحك بدل أنينها.. أنقذوا بنتنا."

بورسعيد طفلة بورسعيد ضمور النخاع الشوكي التضامن الاجتماعي

