الجمارك تبيع بضائع وسيارات بـ 39.34 مليون جنيه لمينائي بورسعيد ودمياط

كشف تقرير صادر عن مصلحة الجمارك المصرية عن تحصيل 39.343 مليون جنيه حصيلة بيع مجموعة من البضائع المستوردة بإجمالي 61 لوط بنظام المزاد العلني لصالح موانئ دمياط وبورسعيد.

أكد التقرير الصادر عن المصلحة برئاسة أحمد أموي، عمليات بيع البضائع المخزنة بساحات الجمارك تأتي وفقا لتكليفات القيادة السياسية بالتخلص من الرواكد والمهملات من البضائع المختلفة داخل الحاويات والمستودعات الجمركية.

وأوضح التقرير أن هذه الاجراءات تسمح بتيسير حركة التجارة وتداول البضائع من و إلي الموانئ الجمركية المختلفة دون أن تتحول لساحات تخزين فقط ومن ثم إهدار موارد الدولة.

قال التقرير إن عمليات البيع تمت بنظام المزاد العلني حيث استضافها نادي الجيزة الرياضي بشارع البحر الأعظم، حيث تم بيع 133 لوط من البضائع المتنوعة تضمنت سيارات و منتجات اخري.

ذكر التقرير أنه تم بالفعل بيع 39 لوط سياسات تابعة لجمرك بورسعيد بقيمة 30.022 مليون جنيه و بضائع أخري بإجمالي 12 لوط بـ6.725 مليون جنيه.

كما تم بيع 9 لوطات بضائع بجمرك دمياط بقيمة 2.6 مليون جنيه.