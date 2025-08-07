محافظ بورسعيد يشهد لقاءً لتطوير منهج الدراسات الاجتماعية للمرحلة الابتدائية

شهد طاهر الغرباوي، مدير مديرية التربية والتعليم بمحافظة بورسعيد، اليوم الخميس، لقاءً عبر تقنية الفيديو كونفرانس حول المنهج المطور لمادة الدراسات الاجتماعية للمرحلة الابتدائية، بحضور الدكتورة آمال شعبان، مدير إدارة التعليم الابتدائي، ورائد شاهين، مدير المكتب الفني لمدير المديرية.

وقال الغرباوي إن اللقاء الذى يستمر لمدة ثلاثة أيام فى الفترة من الأربعاء ٦ أغسطس الجاري وحتى السبت ١٠ من الشهر نفسه، لمدة ساعتين يوميا من العاشرة حتى الثانية عشرة ظهرا، تحت إشراف الإدارة العامة للتعليم العام برئاسة الدكتورة هالة عبد السلام خفاجي، وإشراف الإدارة العامة للتعليم الابتدائي بقيادة وليد عبد الله.

وأكد مدير تعليم بورسعيد أن هذا اللقاء يأتى فى إطار استخدام أفضل الممارسات التعليمية من أجل تحسين جودة التعليم، وتعزيز نتائج التلاميذ، وخلق بيئة تعليمية فعالة ومحفزة.

وأضاف الغرباوي أن اللقاء يستهدف مدير إدارة التعليم الابتدائي وموجه عام الدراسات الاجتماعية ورؤساء أقسام التعليم الابتدائي بالإدارات والموجهين الأوائل وموجهى المادة بالإدارات، متمنيا للجميع دوام التوفيق والسداد.