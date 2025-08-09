التفاصيل الكاملة لإنقاذ حياة 18 مصابا بحادث أتوبيس بمستشفي زهور بورسعيد

نجح فريق الرعاية الصحية بقسم طوارئ مستشفي الزهور المركزى بمحافظة بورسعيد برئاسة الدكتور محمد محسن فى انقاذ حياة جميع المصابين بحادث اتوبيس وخروجهم بحالة جيدة بعد استقبال فريق الطوارئ بالمستشفى 18 مصابًا في حادث تصادم أتوبيس رحلات بمنفذ الرسوة

إنقاذ حياة 18 مصاب فى حادث اتوبيس رحلات ببورسعيد

كانت مستشفى الزهور التابعة لمنظومة التأمين الصحيالشامل استقبلت ، ، 18 مصابًا في حادث تصادم أتوبيس رحلات بمنفذ الرسوة. وتم تقديم الإسعافات الأولية والرعاية الطبية اللازمة لجميع المصابين، حيث قام أطباء الطوارئ والجراحة والعظام بالتعامل مع الحالات بكل احترافية وهدوء.

وبعد إجراء الفحوصات والاشعة والتحاليل اللازمة، تم التأكد من سلامة جميع المصابين وخروجهم من المستشفى بحالة جيدة.

يذكر أن مستشفى الزهور تعمل بكامل طاقتها فى العطلة الرسمية لتقديم أفضل رعاية صحية للمرضى والمصابين في مثل هذه الحوادث.