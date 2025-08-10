بورسعيد تضبط 114 كجم لحوم مذبوحة خارج السلخانة

شنت مديرية التموين والتجارة الداخلية فى محافظة بورسعيد رئاسة محمد حلمي حملة مكبرة على محلات بيع اللحوم لمتابعة مخالفات الذبح خارج السلخانة.

جاء ذلك في إطار الجهود المستدامة لتموين بورسعيد وذلك بتعليمات وتوجيهات المستمرة من اللواء محب حبشي محافظ بورسعيد.

بورسعيد| ضبط 114 كجم لحوم مذبوحة خارج السلخانة" ما يشكل خطر نقل الأمراض للمستهلكين

و أسفرت حملة تموين بورسعيد عن ضبط 114 كجم من اللحوم المذبوحة خارج السلخانة، وهو ما يشكل خطرًا جسيمًا على الصحة العامة بسبب نقل الأمراض للإنسان و مخالفاً القرار الوزاري رقم 517 لسنة 1986 الخاص بتنظيم عمليات الذبح والاشتراطات الصحية المتعلقة بتجارة اللحوم.

وحذرت مديرية تموين بورسعيد المواطنين شراء اللحوم من مصادر غير معتمدة قد يعرضك وأسرتك لخطر الإصابة بالأمراض. التزم بالشراء من منافذ مرخصة واطلب ختم السلخانة الرسمي.

وشددت مديرية تموين بورسعيد ان الذبح خارج السلخانه يعرض اللحوم للتلوث ونقل الأمراض الخطيره مثل الحمى القلاعية ويهدر إجراءات الفحص البيطرى اللازم لضمان سلامة الغذاء كما يشكل خطراً مباشراً على صحة المستهلك

