منطقة علي بن أبي طالب تتحول إلى وجهة حضارية ضمن نقلة خدمية بزهور بورسعيد

تواصل الأجهزة التنفيذية بمحافظة بورسعيد أعمال تطوير ورفع كفاءة منطقة علي بن أبي طالب القطاع الأول بنطاق حي الزهور، تنفيذًا لتوجيهات اللواء أركان حرب محب حبشي، محافظ بورسعيد، وتحت إشراف جهاز تعمير سيناء – منطقة تعمير بورسعيد.

يأتي ذلك في إطار جهود محافظة بورسعيد لرفع كفاءة البنية التحتية والارتقاء بالمظهر الحضاري للمناطق السكنية

وتشمل الأعمال الجارية رصف الشوارع الداخلية ورفع كفاءة المرافق وتركيب أعمدة إنارة ديكورية حديثة لتعزيز مستوى الإضاءة وتشمل خطة التطوير دهان واجهات العمارات لإضفاء مظهر حضاري موحد يواكب الشكل الجمالي العام للمنطقة بالإضافة إلى أعمال “لاند سكيب”.

الأعمال تشمل دهان واجهات العمارات ورصف الشوارع الداخلية بالمنطقة

كما تنفذ الأعمال بالتوازي مع حملات مكثفة لإزالة الإشغالات والمخالفات والتعديات بمحيط المنطقة بما يساهم في تحقيق الانضباط وتيسير الحركة المرورية ورفع مستوى النظافة والخدمات المقدمة للمواطنين.

وتتم هذه الاعمال وفق جدول زمني محدد بما يحقق نقلة نوعية في مستوى الخدمات والمرافق بالمناطق السكنية، ويأتي ذلك في إطار رؤية تنموية متكاملة تستهدف تحسين جودة الحياة وتهيئة بيئة حضارية وآمنة لأبناء المحافظة.