قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
تعرف على منافس المصري البورسعيدي المحتمل في دور التمهيدي الثاني للكونفدرالية
روشتة برلمانية لحل أزمة الزيوت المستعملة وتدويرها بشكل آمن
الأهلي يواجه مودرن سبورت متسلحا بالصفقات الجديدة
الرئاسة الفلسطينية تحذر من إعادة احتلال غزة وضم الضفة وتهويد القدس
كل شيء أو لاشيء.. أكسيوس: خطة أمريكية لوقف الحرب قبل تنفيذ تهديد إسرائيل باحتلال غزة
وقفة تضامنية أمام الأمم المتحدة لدعم موقف مصر الإنساني تجاه غزة | شاهد
وسام أبو علي يبلغ الأهلي بأخر تطورات أزمة انتقاله إلى كولومبوس| تفاصيل
39 شهيدا في غزة خلال 24ساعة..و11حالة وفاة بالمجاعة
قرار عاجل من المحكمة بشأن إقرار المنحة الاستثنائية لأصحاب المعاشات
غير مرتبطة بضغط العمل.. بيان من جامعة القاهرة حول وفاة طبيبة امتياز بقصر العيني
طب 74% وأسنان 73% وهندسة 64%.. الحق فرصتك في تنسيق هذه الجامعات
قانون الإيجار القديم.. إجراءات لإخلاء الوحدة السكنية حال امتناع المستأجر عن التسليم
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

منطقة علي بن أبي طالب تتحول إلى وجهة حضارية ضمن نقلة خدمية بزهور بورسعيد

تطوير على بن أبى طالب بزهور بورسعيد
تطوير على بن أبى طالب بزهور بورسعيد
محمد الغزاوى

 تواصل الأجهزة التنفيذية بمحافظة بورسعيد أعمال تطوير ورفع كفاءة منطقة علي بن أبي طالب القطاع الأول بنطاق حي الزهور، تنفيذًا لتوجيهات اللواء أركان حرب  محب حبشي، محافظ بورسعيد، وتحت إشراف جهاز تعمير سيناء – منطقة تعمير بورسعيد.

يأتي ذلك في إطار جهود محافظة بورسعيد لرفع كفاءة البنية التحتية والارتقاء بالمظهر الحضاري للمناطق السكنية

وتشمل الأعمال الجارية رصف الشوارع الداخلية ورفع كفاءة المرافق وتركيب أعمدة إنارة ديكورية حديثة لتعزيز مستوى الإضاءة وتشمل خطة التطوير دهان واجهات العمارات لإضفاء مظهر حضاري موحد يواكب الشكل الجمالي العام للمنطقة بالإضافة إلى أعمال “لاند سكيب”.

الأعمال تشمل دهان واجهات العمارات ورصف الشوارع الداخلية بالمنطقة

كما تنفذ الأعمال بالتوازي مع حملات مكثفة لإزالة الإشغالات والمخالفات والتعديات بمحيط المنطقة بما يساهم في تحقيق الانضباط وتيسير الحركة المرورية ورفع مستوى النظافة والخدمات المقدمة للمواطنين.

وتتم هذه الاعمال وفق جدول زمني محدد بما يحقق نقلة نوعية في مستوى الخدمات والمرافق بالمناطق السكنية، ويأتي ذلك في إطار رؤية تنموية متكاملة تستهدف تحسين جودة الحياة وتهيئة بيئة حضارية وآمنة لأبناء المحافظة.

بورسعيد محافظ بورسعيد محافظة بورسعيد حى الزهور

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

وزير التربية والتعليم

التعليم تنفي إلغاء أعمال السنة لطلاب الإعدادية العام الدراسي القادم

وفاة طبيبة شابة أثناء عملها بـ"قصر العيني"

وفاة طبيبة شابة أثناء عملها بالقصر العيني

سنة النبي في صلاة الفجر

سنة النبي في صلاة الفجر.. ما السور التي كان يقرأها الرسول بعد الفاتحة؟

أسعار الدواجن والبيض

البانيه نزل 30 جنيها.. أسعار الدواجن والبيض اليوم السبت بالأسواق

تنسيق الجامعات 2025

نتيجة المرحلة الثانية بتنسيق الجامعات 2025 .. عبر هذا الرابط

جامعة طنطا

إيحاءات خارجة للنائبات المستقيلات.. بوست أستاذ طب المنصورة يثير موجة غضب

الإيجار القديم

العد التنازلي بدأ.. خريطة تفصيلية بموعد زيادة وإنهاء عقود الإيجار القديم

الزمالك

رمزي صالح ينصح الزمالك بالاستغناء عن أحد الحراس ويحذره من بيراميدز

ترشيحاتنا

صادرات

المصدرين: صرف المساندة التصديرية يعزز قوة المنتجات الوطنية في الأسواق الخارجية

وزير الاسكان

وزير الإسكان يوجه بضرورة الالتزام الخطة الزمنية لإنجاز مشروع حدائق تلال الفسطاط

باسل

باسل رحمي: توعية أصحاب المشروعات الصغيرة بالحوافز والمزايا وتيسيرات الضرائب

بالصور

بنافذة خلفية .. شاهد سيارة ريفيان R2 الجديدة بالصور

ريفيان
ريفيان
ريفيان

شاهد سيارة نيسان ألتيما توين بمظهرها الجديد لعام 2026

نيسان ألتيما
نيسان ألتيما
نيسان ألتيما

برفقة زوجها.. مي كساب تستعرض رشاقتها على الشاطئ

مي كساب
مي كساب
مي كساب

شيفروليه تطيح بـ تسلا ولوسيد وتدخل موسوعة جينيس

شيفروليه
شيفروليه
شيفروليه

فيديو

القبض على بوبا اللدغة

نشرت فيديوهات مخلة.. بوبا اللدغة في قبضة رجال الأمن | فيديوجراف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. أمل منصور

د.أمل منصور تكتب: علاقات بلا مسميات.. حرية أم فوضي وجدانية ؟

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: وسط حرب الإبادة والتجويع.. هل تعيد غزة ضبط بوصلة العالم؟!

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملك أمنمحات الرابع

د. علي عبدالحكيم الطحاوي

د. علي عبدالحكيم الطحاوي يكتب: غزة من صراع سياسي إلى جريمة إنسانية

محمد مندور

محمد مندور يكتب: البيئة لم تعد "وزارة ظل"

المزيد