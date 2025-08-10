قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
الشيخ خالد الجندي يرد على كل من ينكر السنة
رئيس الوطنية للصحافة يشكر الرئيس على زيادة بدل الصحفيين
مسيرة تعليمية مميزة.. وفاة والد العامري فاروق رائد التعليم الخاص بمصر
وكيل التضامن الاجتماعي ببني سويف: أعتز بتكريم المحافظ وممتن للفترة التي قضيتها معه
اليونان تنتفض في وجه إسرائيل دعما للقضية الفلسطينية
9 دول غربية والاتحاد الأوروبي يرفضون العملية العسكرية الإسرائيلية في غزة
مودرن سبورت: القرعة كانت قاسية على الفريق بمواجهة الأهلي في افتتاح الدوري
شروط القبول بكلية الشرطة 2025
تأجيل حجز شقق الإسكان في السويس والمنصورة الجديدة.. ما السبب؟
دعمًا لفلسطين ورفضًا لجرائم الاحتلال.. اليونان تنتفض في وجه إسرائيل
الدولة تنهض بزراعة القصب| استنباط أنواع جديدة من الشتلات.. وتغيير أنماط الزراعة التقليدية
لبنان ستعود.. صابر الرباعي يقدم التعازي للجيش اللبناني بحفل اهمج
محافظات

محافظ بورسعيد يستقبل طفلة مصابة بضمور النخاع الشوكي ويعد بفتح حساب التضامن

محمد الغزاوى

استقبل اللواء محب حبشي محافظ بورسعيد الطفلة فرح رامز حسام المصابة بمرض ضمور النخاع الشوكي برفقة والدها ووالدتها فى تحرك سريع من قبل المحافظ عقب سماعه بحالة الطفلة. 

وحرص محافظ بورسعيد خلال اللقاء الذي جمعه بوالد ووالدة الطفلة وحضره إسلام فلية أمين مساعد حزب الجبهة فى بورسعيد بالاتصال بالدكتور احمد حسن مدير الرعاية الصحية للاسراع فى إنهاء الإجراءات المتعلقة بالتقارير الطبية للطفلة للعمل بها سواء فى فتح حساب التضامن الاجتماعي او اتخاذ إجراءات قانونية كمثيلاتها من الحالات لصرف الحقنة العلاجية او لتوفير جرعات العلاج البديل من التأمين الصحي الشامل و البالغ تكلفته ٨٠ الف جنيه كل ٤٤ يوم  لحين الفصل فى الإجراءات القانونية او جمع مبلغها عن طريق حساب التضامن الاجتماعي من أهل الخير .

وطمأن محافظ بورسعيد والد ووالدة الطفلة انه لن يتواني فى اتخاذ كافة السبل و الإجراءات لحين حصول فرح على دوائها العلاجي وان يمن الله عليها بالشفاء 

فى ذات السياق أعلن إسلام فلية أمين مساعد حزب الجبهة تبرعه بجرعة علاجية للطفلة فرح وتسليمها الي اسرتها فى اسرع وقت.

وأضاف فلية أنه سيسلك كل القنوات المتاحة له سواء عن طريق حزب الجبهة او عن طريق وزارة الخارجية المصرية باعتباره أحد الشباب المصريين بالخارج للتواصل مع وزيرة التضامن للاسراع فى فتح الحساب وهو الطريق الأسرع للحصول على الحقنه العلاجية.

وشدد إسلام فلية على يقينه التام بالله ثم أهل الخير فى مصر الي يوم الدين موضحا انه بمجرد فتح الحساب عن طريق التضامن سيتم جمع المبلغ فى اسرع وقت وسيكون أول المتبرعين به 

جدير بالذكر أن صدى البلد كانت قد نقلت حالة فرح عبر قناة موقعها الاخبارى و مناشدات والدها بفتح الحساب لإنقاذ حياتها كما ساهم عدد كبير من المواقع الإخبارية بنقل حالتها وكذا مجموعة من التيك توكر و البلوجرات المشهورين أملا فى حال مشكلتها كسابق حل مشكلة الطفل على.

بورسعيد ضمور النخاع الشوكي طفلة بورسعيد محافظ بورسعيد بورسعيد

