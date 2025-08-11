بورسعيد .. رفع كفاءة مدرسة الفتح لخدمة أبناء القرية

تفقد اللواء أركان حرب محب حبشي محافظ بورسعيد، اليوم خلال جولة ميدانية بحي الجنوب مدرسة الفتح للتعليم الأساسي بحي الجنوب، وذلك تمهيدًا لبدء أعمال رفع كفاءة المدرسة بالكامل.

محافظ بورسعيد يتفقد مدرسة قرية الفتح للتعليم الأساسي بحي الجنوب

ووجه محافظ بورسعيد خلال الجولة علي بدء اعمال تطوير المدرسة من خلال هيئة الأبنية التعليمية وتشمل أعمال التطوير رفع كافة المرافق والفصول الدراسية ، وذلك للارتقاء بالمنشات التعليمية وتوفير بيئة تعليمية متكاملة بالحي تخدم أبناء قرية الفتح.

وأكد اللواء محب حبشي علي أن اعمال تطوير المدارس والمنشات التعليمية لتحسين جودة التعليم يمثل أولوية أولى للمحافظة بما يضمن توفير بيئة تعليمية امنة ومتطورة تدعم الطالب والمعلم وتواكب جهود الدولة في بناء منظومة تعليمية متطورة تحقق أهداف التنمية المستدامة.