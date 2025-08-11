لتحقيق أعلى درجات الانضباط.. ضواحي بورسعيد يواصل حملات إزالة الإشغالات

واصلت الأجهزة التنفيذية بحي الضواحي فى محافظة بورسعيد جهودها المكثفة بمتابعة شيماء العزبي القائم بأعمال رئيس الحي تنفيذًا لتوجيهات اللواء أركان حرب محب حبشي محافظ بورسعيد، بالتشديد على إزالة كافة الإشغالات والتعديات والالتزام بالمساحات القانونية وخطوط التنظيم المسموح بها وعدم التعدي على حرم الطريق لتحقيق أعلى درجة من الانضباط بجميع أحياء المحافظة

نفذت إدارة الإشغالات بضواحي بورسعيد حملة مكبرة بشارع مصطفى كامل وعدد من الشوارع والمناطق الأخرى وأسفرت عن إزالة أكشاك خشبية وفروشات لبيع الخضار والفاكهة وتند وشماسي وعربات يد وحوامل معدنية وأقفاص بلاستيكية وخشبية وبنوك خشبية من أمام الرصيف العام ونهر الطريق باستخدام سيارات ومعدات الحي. وتم التنبيه على المخالفين باتخاذ الإجراءات القانونية الفورية وتوقيع الغرامات ضد أي إشغالات ثابتة أو متحركة تعيق حركة المرور.

ضواحي بورسعيد يواصل حملات إزالة الإشغالات ورفع كفاءة منظومة النظافة بعدد من مناطق الحي

وفي سياق متصل واصل الحي اعمال النظافة بعدد من المناطق بالحي منطقة A2 ومحيط مديرية التربية والتعليم ومحيط المديرية المالية ومنطقة الإسـراء وشارع عبد الرحمن شكري وامتداد شارع مصطفى كامل وشارع ٢٣ ديسمبر وامتداده حيث تم تنفيذ أعمال رفع القمامة وإزالة المخلفات والكنس والتجريف وتفريغ صناديق القمامة وإزالة مخلفات تقليم الأشجار باستخدام سيارات ومعدات الحي.

وتأتي هذه الجهود في إطار الخطة الشاملة التي تهدف إلى الارتقاء بمستوى النظافة العامة وتحسين جودة البيئة المحيطة بالمواطنين بما يتماشى مع جهود المحافظة لخلق بيئة صحية آمنة وخالية من الأمراض والحفاظ على المظهر الحضاري والجمالي للمدينة.