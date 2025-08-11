تعليم بورسعيد تستعرض استعدادات مدارس المرحلتين الإعدادية والثانوية للعام الدراسي الجديد

ترأس طاهر الغرباوى مدير مديرية التربية والتعليم بمحافظة بورسعيد، اليوم، إجتماعا موسعا لمناقشة استعدادات مدارس المرحلتين الإعدادية والثانوية لبدء العام الدراسي الجديد، وذلك بقاعة المؤتمرات الرئيسية بديوان المديرية.

حضر الاجتماع الحسيني راغب مدير عام التعليم العام وإيهاب عبد المقصود مدير عام الشئون التنفيذية.

واستهدف الاجتماع مديرى الإدارات التعليمية ووكلائها ومحمد رفعت مدير إدارة التعليم الإعدادي و ستوتة عبد الله مدير إدارة التعليم الثانوي والدكتورة سوزان بغدادي مدير إدارة المدارس الرسمية والمتميزة لغات ومديرى الإدارات النوعية المعنية ومديرى مدارس التعليم الإعدادي والثانوى بالمحافظة.

وبدأ مدير المديرية الإجتماع بالتأكيد على مراجعة سلامة جميع المرافق بالمدارس استعدادا للعام الدراسي الجديد والاهتمام بنظافة المدارس مع التأكيد على استمرار مبادرات التشجير وطلاء الفصول.

وشدد الغرباوي خلال الاجتماع على ضرورة الانتهاء من جميع التجهيزات الفنية وأعمال الصيانة البسيطة بجميع مدارس المرحلتين والانتهاء من صرف الميزانية المرصودة لكل مدرسة بهذا الشأن.

ونوه مدير المديرية بضرورة مراعاة التسلسل الوظيفي بين الإدارات التعليمية ومديرية التربية والتعليم مع التشديد على تطبيق لائحة التحفيز التربوي والانضباط المدرسي وتجهيز قوائم الفصول الدراسية.

واستمع الغرباوي لبعض المقترحات من الحضور لايجاد حلول جذرية لعدد من المشكلات التى تواجههم قبل بدء العام الدراسي

ووجه سرعة تنفيذ نشرات النقل لسد العجز والزيادة بين صفوف المعلمين وفق القواعد المنظمة لهذا الشأن كما وجه بالتوزيع العادل للعمالة داخل الإدارات التعليمية حسب كثافة المدارس واحتياجاتها.

كما تطرق وكيل تعليم بورسعيد للحوار حول نظام شهادة البكالوريا المصرية واستعراض مميزاتها وآليات التطبيق والجهود المبذولة لنشر ثقافة نظام البكالوريا بين الطلاب وأولياء الأمور والرد على تساؤلاتهم حول طبيعة النظام والفرص المستقبلية التى يوفرها، مؤكدا أن نظام البكالوريا المصرية يشكل نقلة نوعية فى منظومة التعليم الثانوى ويهدف إلى إعداد أجيال قادرة على المنافسة فى سوق العمل المحلى والعالمى ومواكبة التطورات العلمية والتقنية السريعة.

وشدد الغرباوي على مراعاة الكثافات الطلابية داخل الفصول الدراسية بالمرحلة الابتدائية وفق التعليمات الوزارية المنظمة بحد أقصى ٤٩ طالب وطالبة داخل كل فصل دراسى على حدة متمنيا للجميع عاما دراسيا موفقا.