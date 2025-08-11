قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
مصر للطيران تنقل شحنة إنارة ضخمة بأطوال خاصة إلى الكونغو
وزير الخارجية: جهود مصر تنصب على وقف إطلاق النار وإرسال المساعدات لغزة
كيف تُحسب القيمة الإيجارية بين الملاك والمستأجرين؟ قانون الإيجار القديم يحدد الضوابط
وزير خارجية كوت ديفوار: العودة للتفاوض أمر مطلوب بخصوص قضايا السد
رئيس الوزراء: التعليم في مقدمة أولويات الدولة لبناء الفرد والنهوض بالمجتمع
ماكرون يقترح تشكيل تحالف دولي لمواجهة الإرهاب وتحقيق الاستقرار في غزة
انعقاد الجولة الثالثة للمشاورات السياسية بين مصر وكوت ديفوار بالقاهرة
150 ألف للطب.. ننشر مصروفات كليات جامعة الجلالة الأهلية
وزير خارجية كوت ديفوار: تفاهم تام وتنسيق مع مصر في مختلف القضايا
الطيران المدني: طرح 11 مطارًا أمام القطاع الخاص.. ومطار الغردقة أولها قبل نهاية العام
عبد العاطي: كوت ديفوار بوابة الصادرات المصرية لغرب أفريقيا
اليوم.. مدبولي يتوجه إلي الأردن لترأس اللجنة المصرية الأردنية المشتركة
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

نائب محافظ بورسعيد ومدير التعليم يشهدان حفل تخرج دفعة جديدة من طلاب مدارس التربية الخاصة

نائب محافظ بورسعيد ومدير التعليم يشهدان حفل تخرج دفعة جديدة من طلاب مدارس التربية الخاصة
نائب محافظ بورسعيد ومدير التعليم يشهدان حفل تخرج دفعة جديدة من طلاب مدارس التربية الخاصة
محمد الغزاوى

شهد الدكتور مهندس عمرو عثمان نائب محافظ بورسعيد و طاهر الغرباوي مدير مديرية التربية والتعليم بمحافظة بورسعيد ، اليوم، فعاليات حفل تخرج دفعة جديدة من طلاب مدارس التربية الخاصة للتلمذة الصناعية والثانوية العامة بعدد ٢٧ طالبا وطالبة على مسرح مدرسة الشهيد البطل محمد عبد الرحمن حمد الله الإعدادية بنات التابعة لإدارة شرق التعليمية.

وأشاد نائب محافظ بورسعيد خلال كلمته للحضور بجهود معلمي التربية الخاصة مع طلابهم مشيرة إلى أن الدولة المصرية تولي اهتماما غير مسبوقا بذوي الاحتياجات الخاصة، وبحقوقهم في كافة مجالات الحياة وصولا لدمجهم مع أقرانهم من نفس الفئة العمرية بالمدارس.

و جدد طاهر الغرباوي مدير مديرية التربية والتعليم التحية لمعالى اللواء أركان حرب محب حبشي محافظ بورسعيد على دعمه الدائم لمنظومة التعليم بالمحافظة وأنه لولا هذا الدعم لما أقيمت مثل هذة الفعاليات الكبرى

 كما وجه وكيل تعليم بورسعيد الشكر للدكتور عمرو عثمان على تشريفه بالحضور لافتا إلى أنه لاحظ السعادة البالغة للطلاب بحضور قامه كبيرة لحفل تخرجهم.

وبدأ الحفل بعزف السلام الوطني بلغة الإشارة ثم تلاوة القرآن الكريم واشتمل العديد من الفقرات الفنية المتنوعة من أداء طلاب التربية الخاص بالإضافة لفقرات استعراضية وغنائية   فردية وجماعية إلى جانب فقرة عزف فردى و التى لاقت قبول واستحسان الحضور بدعم صوتى وفنى من إدارة الوسائل التعليمية بقيادة الدكتور عمرو عثمان وباستضافة كريمة من الأستاذة تغريد الحارتى مدير مدرسة الشهيد البطل محمد عبد الرحمن حمد الله.

وفى نهاية الحفل قام نائب المحافظ ومدير المديرية بتكريم الطلاب الخريجين وأوائل الشهادات وشمل التكريم عدد ١٣ طالبا وطالبة من مدرسة الفكرية ببورسعيد و المدرسة الفكرية ببورفؤاد بالإضافة لعدد ٧ طلاب من مدرسة النور للمكفوفين وضعاف البصر و7 طلاب من مدرسة الأمل للصم وضعاف السمع.

جاء ذلك بحضور  الحسينى راغب مدير عام التعليم العام والدكتور هشام الجعبري مدير عام إدارة شرق التعليمية و شريف كامل وكيل الإدارة بالاضافة الي عبير حسني مدير إدارة التربية الخاصة وجمع كريم من قيادات التعليم ولفيف من أولياء أمور الطلاب المكرمين.

بورسعيد محافظ بورسعيد نائب محافظ بورسعيد التربية الخاصة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

رسميًا.. أسعار البنزين اليوم الإثنين 11 أغسطس

رسميًا.. أسعار البنزين اليوم الإثنين 11 أغسطس

أرشيفية

حليت في عنيه.. لص يتحـ.رش بفتاة أثناء سرقة شقتها بأكتوبر

أسعار الدواجن

هبوط حاد .. انخفاض أسعار الدواجن والبانيه اليوم الاثنين بالأسواق

أسعار السجائر اليوم

أسعار السجائر اليوم الشرقية للدخان بعد الزيادة الأخيرة.. كليوبترا بكام؟

تقليل الاغتراب 2025

تبدأ في هذا الموعد.. 8 شروط في مرحلة تقليل الاغتراب لطلاب الثانوية العامة

محمود كهربا

الغندور عن انتقالات كهربا بين الأندية: حد فاهم حاجة؟

البلوجر لوليتا

بعد إخلاء سبيلها| مفاجأة في التقرير الشامل بحجم المعاملات المالية للبلوجر لوليتا

الزواج

هل يجوز الزواج من تارك الصلاة؟.. دار الإفتاء تحسم الجدل

ترشيحاتنا

المتهم

حاول سرقة قرطها الذهبى.. القبض على عاطل تعدى على فتاة بالضرب في أسيوط

هيئة قضايا الدولة

بعضوية مفتي الجمهورية.. إعادة تشكيل اللجنة العليا لجائزة الفنجري

البلوجر مونلي

فيديوهات خادشة للحياء.. الداخلية تكشف تفاصيل القبض على مونلي بالتجمع

بالصور

أخبار السيارات| رجل يقاضي تويوتا لسبب غريب.. وأرخص سيارة نيسان رياضية بـ7000 دولار

أخبار السيارات
أخبار السيارات
أخبار السيارات

القيادة ببطىء قد تتسبب في دخولك السجن بهذه البلد

مخالفات السرعة
مخالفات السرعة
مخالفات السرعة

جومانا مراد تخطف الأنظار بإطلالة مبهجة

\جومانا مراد تخطف الانظار بإطلالتها فى احدث ظهور لها
\جومانا مراد تخطف الانظار بإطلالتها فى احدث ظهور لها
\جومانا مراد تخطف الانظار بإطلالتها فى احدث ظهور لها

طريقة عمل سلطة الطحينة بالليمون.. مذاق لا يقاوم

طريقة عمل سلطة الطحينة بالليمون.
طريقة عمل سلطة الطحينة بالليمون.
طريقة عمل سلطة الطحينة بالليمون.

فيديو

المتهم

حاول سرقة قرطها الذهبى.. القبض على عاطل تعدى على فتاة بالضرب في أسيوط

القبض على نوجا تاتو

بسبب فيديوهات وإيحاءات خادشة.. كواليس القبض على نوجا تاتو في عين شمس

القبض على البلوجر جومانا نستون

بسبب فيديوهات "غير لائقة".. كواليس القبض على جومانا نستون بتهمة خدش الحياء

المتهمين

القبض على المتهمين بالتعدي على عامل بمقهى في القليوبية

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين: تراهم يستوعبون؟!

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: من طرف خفي (55)

مونيكا وليم

مونيكا وليم تكتب: القرار الإسرائيلي نحو إعادة احتلال غزة.. الأبعاد العسكرية والإستراتيجية

د. عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: النتاج الفكري .. ما بين الزخم والثمرة

د. آية الهنداوي - مدرس الدراسات اليهودية - جامعة المنصورة

د. آية الهنداوي تكتب: جريمة خبز.. حصار البطون قبل المدن

المزيد