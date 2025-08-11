نائب محافظ بورسعيد ومدير التعليم يشهدان حفل تخرج دفعة جديدة من طلاب مدارس التربية الخاصة

شهد الدكتور مهندس عمرو عثمان نائب محافظ بورسعيد و طاهر الغرباوي مدير مديرية التربية والتعليم بمحافظة بورسعيد ، اليوم، فعاليات حفل تخرج دفعة جديدة من طلاب مدارس التربية الخاصة للتلمذة الصناعية والثانوية العامة بعدد ٢٧ طالبا وطالبة على مسرح مدرسة الشهيد البطل محمد عبد الرحمن حمد الله الإعدادية بنات التابعة لإدارة شرق التعليمية.

وأشاد نائب محافظ بورسعيد خلال كلمته للحضور بجهود معلمي التربية الخاصة مع طلابهم مشيرة إلى أن الدولة المصرية تولي اهتماما غير مسبوقا بذوي الاحتياجات الخاصة، وبحقوقهم في كافة مجالات الحياة وصولا لدمجهم مع أقرانهم من نفس الفئة العمرية بالمدارس.

و جدد طاهر الغرباوي مدير مديرية التربية والتعليم التحية لمعالى اللواء أركان حرب محب حبشي محافظ بورسعيد على دعمه الدائم لمنظومة التعليم بالمحافظة وأنه لولا هذا الدعم لما أقيمت مثل هذة الفعاليات الكبرى

كما وجه وكيل تعليم بورسعيد الشكر للدكتور عمرو عثمان على تشريفه بالحضور لافتا إلى أنه لاحظ السعادة البالغة للطلاب بحضور قامه كبيرة لحفل تخرجهم.

وبدأ الحفل بعزف السلام الوطني بلغة الإشارة ثم تلاوة القرآن الكريم واشتمل العديد من الفقرات الفنية المتنوعة من أداء طلاب التربية الخاص بالإضافة لفقرات استعراضية وغنائية فردية وجماعية إلى جانب فقرة عزف فردى و التى لاقت قبول واستحسان الحضور بدعم صوتى وفنى من إدارة الوسائل التعليمية بقيادة الدكتور عمرو عثمان وباستضافة كريمة من الأستاذة تغريد الحارتى مدير مدرسة الشهيد البطل محمد عبد الرحمن حمد الله.

وفى نهاية الحفل قام نائب المحافظ ومدير المديرية بتكريم الطلاب الخريجين وأوائل الشهادات وشمل التكريم عدد ١٣ طالبا وطالبة من مدرسة الفكرية ببورسعيد و المدرسة الفكرية ببورفؤاد بالإضافة لعدد ٧ طلاب من مدرسة النور للمكفوفين وضعاف البصر و7 طلاب من مدرسة الأمل للصم وضعاف السمع.

جاء ذلك بحضور الحسينى راغب مدير عام التعليم العام والدكتور هشام الجعبري مدير عام إدارة شرق التعليمية و شريف كامل وكيل الإدارة بالاضافة الي عبير حسني مدير إدارة التربية الخاصة وجمع كريم من قيادات التعليم ولفيف من أولياء أمور الطلاب المكرمين.