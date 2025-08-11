لبدء إجراءات تلقى التبرعات.. والد فرح يتسلم تقارير الحالة الصحية لابنته الخميس

أكد رامز حسام والد طفلة بورسعيد المصابة بضمور النخاع الشوكي توجهه الي فرع هيئة الرعاية الصحية في بورسعيد برئاسة الدكتور أحمد حسن والتابعة لمنظومة التأمين الصحي الشامل لاستلام تقارير الحالة الصحية لابنته وفق توجيهات اللواء محب حبشي محافظ بورسعيد.

وأضاف والد الطفلة فرح انه تم إبلاغه من قبل الرعاية الصحية فى بورسعيد بتحديد يوم الخميس المقبل موعد لاستلام تقريري الحالة للبدء فى اتخاذ إجراءات فتح حساب الحقنة عن طريق وزارة التضامن الاجتماعي، البالغ تكلفتها ٢ مليون دولار للاسراع فى انقاذ حالة الطفلة.

وأوضح رامز حسام والد طفلة بورسعيد انه اخذ وعد باستلام التقارير الخميس وبينهم تقرير لاتخاذ الإجراءات نحو صرف العلاج بالطريق القانونى كون علاج هذه الحالات خارج حزم التأمين الصحي الشامل.

من جانبه أكد الدكتور أحمد حسن مدير الرعاية الصحية فى بورسعيد انه وجه بإنهاء كافة الإجراءات الخاصة بإصدار تقارير الطفلة فرح فى اسرع وقت بناء على تعليمات محافظ بورسعيد.

وأضاف حسن ان حالة فرح ليست الوحيدة وهناك ٣ حالات مماثلة فى بورسعيد منهم حالة نجحت فى الحصول على حكم قضائي بالعلاج وتتلقاه بالمستشفي الجوى بالقاهرة وحالة فرح وحالة أخرى بالإضافة إلى حالة رابعة بمحافظة الإسماعيلية.

تسليم والد فرح تقارير الحالة الصحية الخميس لاتخاذ إجراءات فتح حساب الحقنة

فى ذات السياق اكد الدكتور محمد السباعي مدير التأمين الصحي الشامل ان هناك إجراءات قانونية يستلزم اتابعها لصرف العلاج المؤقت والبالغ تكلفته ٨٠ الف جنيه لكل جرعة تتلقاها الطفلة المريضة على مدار ٤٤ يوما وهي بمثابة المسكن وليس العلاج.

وشدد السباعي على ان علاج تلك الحالة خارج حزم التأمين الصحى الشامل العلاجية، لافتا إلى أن هناك تواصل مع هيئة الرعاية بناء على توجيهات محافظ بورسعيد المشددة فى اتخاذ كل الإجراءات اللازمة تجاه حالة طفلة بورسعيد

وشدد مديرا رعاية بورسعيد الصحية و فرع التأمين الصحي الشامل، على أن محافظ بورسعيد يتابع يوميا موقف الحالة والإجراءات المتخذة بشأنها.

فى ذات الصعيد علمت صدى البلد ان اللواء محب حبشي محافظ بورسعيد يحمل على عاتقه فتح الحساب الخاص بحالة الطفلة فرح عن طريق وزارة التضامن لاتاحة الفرصة امام أهل الخير فى المساعدة بتوفير تكلفة الحقنة العلاجية لحالة فرح.

جدير بالذكر أن اللواء محب حبشي محافظ بورسعيد التقي امس بالطفلة واسرتها ووعدهم خلال اللقاء الذي حضره اسلام فلية أمين مساعد حزب الجبهة فى بورسعيد باتخاذ كافة الإجراءات لفتح الحساب عن طريق التضامن الاجتماعي فيما وعد فلية بتوفير جرعات العلاج البديل لحين فتح الحساب و المساهمة فيه او صدور حكم قضائي بتحمل التأمين الصحي الشامل صرفه وفق ما تم فى حالات مشابهة.