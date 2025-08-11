مناخ بورسعيد يواصل حملات رفع مستوى النظافة العامة بمناطق وشوارع الحي

واصل حي المناخ فى محافظة بورسعيد برئاسة محمد أحمد فواز تنفيذ حملات موسعة لرفع كفاءة منظومة النظافة وتحسين البيئة في مختلف مناطق وشوارع الحي الحي في إطار توجيهات اللواء محب حبشي محافظ بورسعيد

وشملت الاعمال كلا من شارع عادل الشربيني ،وخان الخليلي ،عبد السلام عارف،سعد زغلول (الثلاثيني) بجانب المنطقة الثالثة والرابعة والخامسة ،ومحيط حديقة الأمل، مجمع المطاعم ،ومنطقة الفيلات بشارع عاطف السادات،ومحيط سينما الأهلي، وبريد الأمين، لتشمل كنس الشوارع ورفع تجمعات القمامة والمخلفات وتجريف الرمال، وتفريغ صناديق القمامة بصفة دورية.

كما شملت الأعمال شفط تراكمات مياه الصرف الصحي بمناطق الحرية الصغيرة والمنطقة الرابعة بالتنسيق مع الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي ضمن خطة الاستجابة الفورية لشكاوى المواطنين وبالتوازي مع أعمال تطهير خطوط الصرف والمطابق وبالوعات الأمطار.

وشارك في الحملات فرق إدارة تحسين البيئة مدعومين بالمعدات والسيارات التابعة للحي بالتنسيق مع إدارة النقل الميكانيكي، ويأتي ذلك في ضوء التكامل بين الإدارات لرفع مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

وأكد رئيس حي المناخ استمرار المتابعة اليومية الميدانية للحفاظ على مستوى النظافة ورفع كفاءة الخدمات على مدار الساعة للارتقاء بالمشهد الحضاري والبيئي وتحقيق بيئة نظيفة وآمنة وصحية تليق بأبناء بورسعيد.