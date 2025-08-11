رئيس زهور بورسعيد: الضرب بيد من حديد لكل من يتعدى على حرمة الطريق العام

واصلت الأجهزة التنفيذية بحي الزهور فى محافظة بورسعيد جهودها المكثفة لازالة الاشغالات ورفع مستوى النظافة.

جاء ذلك بناءً على توجيهات اللواء أركان حرب محب حبشي محافظ بورسعيد ، بشأن رفع منظومة النظافة وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، وبمتابعة اللواء أيمن صبحي قليني رئيس حي الزهور.

وشملت الحملة أعمال رفع القمامة والمخلفات وكنس الشوارع في عدد من المناطق شملت منطقة بلال بن رباح ومنطقة عمر بن الخطاب بمحيط مسجد المغفرة وتم رفع كميات كبيرة من القمامة والمخلفات في إطار الجهود المستمرة للحفاظ على المظهر الحضاري والشكل الجمالي للحي.

كما واصل الحي جهوده بإزالة الإشغالات والتعديات على حرم الطريق العام بعدد من الشوارع والميادين لتشمل شارع سعد زغلول ،23 ديسمبر، الحرسات، عبد الحليم محمود، ومنطقة شباب المدينة، حيث تم ضبط المخالفات وإزالة الإشغالات والتعديات فورا وفتح الطرق أمام حركة المواطنين مع مصادرة التعديات مع التنبيه على أصحاب المحال والمقاهي والمطاعم والباعة الجائلين بضرورة الالتزام بحدود التراخيص وعدم غلق الطرق أو التعدي على الأرصفة مع اتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالفين لضمان عدم تكرار المخالفات.

استمرار حملات النظافة وإزالة الإشغالات والتعديات بمختلف مناطق زهور بورسعيد

وأكد رئيس الحي، أن هذه الحملات مستمرة وتشمل جميع مناطق الحي تنفيذًا لتوجيهات المحافظ وذلك لإعادة الانضباط والمظهر الحضاري للشوارع

وشدد رئيس حى الزهور فى بورسعيد على أن الأجهزة التنفيذية ستضرب بيد من حديد على كل من يتعدى على حرمة الطريق العام لتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين والحفاظ على الشكل الجمالي للحي.