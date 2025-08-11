قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
بعد إعلان القائمة النهائية.. كيف يتم اختيار الفائز بالكرة الذهبية 2025
أحمد موسي لترامب: عمرو واكد في أمريكا مشرد يهدد الدولة المصرية
البحوث الفلكية تكشف عن أول أيام شهر ربيع الأول ومولد النبي
في ذكراه .. قصة رفض نور الشريف لمسلسل لن أعيش في جلباب أبي
ترامب: حماس لن تفرج عن الرهائن الإسرائيليين في غزة
شاكر محظور دلوقتي يغسل 100 مليون جنيه.. تفاصيل
احمد موسي: الشعب الفلسطيني لم يعد يريد استمرار حكم حركة حماس
أحمد موسي: عمرو واكد يتعاون مع الجماعة الإرهابية
ما حكم أرباح السوشيال ميديا؟.. أمين الإفتاء: حلال في حالة واحدة
رفع عداد الكهرباء القديم فورًا في هذه الحالات
احمد موسي يعلق على انتشار الجيش الأمريكي في الشوارع
محافظات

استعدادًا لاستقبال الطلاب مع بداية العام الدراسي.. محافظ بورسعيد ورئيس الجامعة يتفقدان جاهزية المدن الجامعية

محمد الغزاوى

 تفقد اللواء أركان حرب  محب حبشي محافظ بورسعيد اليوم، المدن الجامعية التابعة لجامعة بورسعيد، يرافقه الدكتور شريف صالح  رئيس الجامعة، للوقوف على مدى جاهزية المدن الجامعية لاستقبال الطلاب بمحافظة بورسعيد ،رافقه الدكتور إسلام بهنساوي رئيس مدينة بورفؤاد في إطار الاستعدادات المكثفة لاستقبال العام الدراسي الجامعي الجديد

وخلال الجولة، تفقد المحافظ ورئيس الجامعة غرف الإقامة والمطاعم والمرافق الخدمية المخصصة للطلاب،والتأكد من تنفيذ أعمال الصيانة وتجهيز المباني بالأثاث المناسب، وتوفير جميع المستلزمات التي تضمن إقامة مريحة وآمنة للطلاب. كما تم التأكد من توافر اشتراطات الأمن والسلامة ورفع كفاءة شبكات الكهرباء والمياه، وتحسين مستوى النظافة داخل المباني.

استعدادًا لاستقبال الطلاب مع بداية العام الدراس محافظ بورسعيد ورئيس الجامعة يتفقدان جاهزية المدن الجامعية

وأكد اللواء محب حبشي أن محافظة بورسعيد تولي اهتمامًا كبيرًا بالمدن الجامعية باعتبارها بيئة سكنية متكاملة لطلاب الجامعات مشددًا على أهمية الحفاظ على أعلى معايير الجودة في تقديم الخدمات، بما يساهم في توفير مناخ تعليمي وصحي متميز.

وأشار رئيس جامعة بورسعيد إلى استمرار أعمال رفع كفاءة المدن الجامعية والتأكد من إنهاء كافة التجهيزات قبل بدء العام الدراسي الجديد وضمان جاهزيتها التامة لاستقبال الطلاب والعمل على توفير أفضل سبل الراحة والرعاية لأبنائنا الطلاب حرصًا على سير العملية التعليمية بالشكل الأمثل .

وتأتي هذه الجولة ضمن سلسلة من المتابعات الميدانية التي يقوم بها محافظ بورسعيد بالتنسيق مع جامعة بورسعيد لضمان انطلاقة قوية ومنظمة للعام الدراسي الجديد، بما يعكس صورة حضارية للمحافظة والجامعة.

