محافظات

محافظ بورسعيد يتفقد محطة الرفع والمعالجة الثلاثية بقرية الفتح ويوجه بدراسة الحلول العاجلة لسرعة التشغيل

محمد الغزاوى

تفقد اللواء أركان حرب محب حبشي، محافظ بورسعيد، اليوم، محطة رفع ومعالجة الصرف الصحي بمشروع ناصر الذي يخدم قرى جنوب بورسعيد،  وكذلك محطة الرفع والمعالجة الثلاثية داخل  قرية " الفتح" بجنوب بورسعيد في إطار متابعته المستمرة لمشروعات البنية التحتية التي تلبي تطلعات المواطنين و توفر خدمات على درجة عالية من الكفاءة.

رافق محافظ بورسعيد خلال جولته، المهندسة أمل الألفي مدير التنمية الحضرية و تطوير العشوائيات بالمحافظة و المهندسة رشا شريف مدير مركز معلومات شبكات المرافق بالديوان العام، واللواء وفائي عبد الفتاح رئيس قطاع بورسعيد لمياه الشرب والصرف الصحي، والجهات التنفيذية بالمحافظة

محافظ بورسعيد يتفقد محطة رفع ومعالجة الصرف الصحي بمشروع ناصر 

تفقد اللواء محب حبشي، المحطتين من الداخل، حيث  استعرض مع مسئولي الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، الحلول العاجلة لمعالجة مشكلات تشغيل المحطتين عن قرب، والآليات المناسبة لسرعة التشغيل و رفع كفاءة المحطتين بما يخدم أهالي قرى الجنوب  

وفي هذا السياق، وجه محافظ بورسعيد بوضع دراسة تضمن ايجاد حلول عاجلة و قابلة للتنفيذ والوقوف على أسباب ومعوقات التشغيل،  لسرعة إزالتها والتنسيق مع الجهات المعنية بهذا الملف، بما يسهم في إحداث طفرة حقيقية في منظومة مياه الشرب والصرف الصحي بقرى جنوب بورسعيد  

كما شدد محافظ بورسعيد على التنسيق الكامل بين الجهات  التنفيذية والشركة القابضة لمتابعة تنفيذ التوصيات الصادرة عن الجولة، والبدء الفوري في معالجة النقاط التي تم طرحها لضمان تحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، مشددًا على ضرورة تقديم خدمات مستدامة تواكب حجم التنمية التي تشهدها بورسعيد في مختلف القطاعات

بورسعيد محافظ بورسعيد محافظة بورسعيد محطة رفع ومعالجة الصرف

