بورسعيد.. إنتهاء إجراءات فتح حساب التبرع للطفلة فرح مريضة ضمور النخاع الشوكي

انهت هيئة الرعاية الصحية بمحافظة بورسعيد و مديرية التضامن بالمحافظة إجراءات فتح الحساب البنكي لتلقي التبرعات للطفلة فرح رامز حسام مريضة ضمور النخاع الشوكي.

وأكد والد الطفلة تسلمه التقرير الطبي للحالة موضحا به احتياجها للحقنة العلاجية من هيئة الرعاية الصحية اليوم عقب تدخل اللواء أركان حرب محب حبشي محافظ بورسعيد بعد ان كان مقرر له غدا الخميس.

وأضاف والد طفلة بورسعيد أنه توجه الي مديرية التضامن الاجتماعي حيث استقبلته مديرة المديرية وعكفت على إنهاء الإجراءات الورقية للحالة بناء على تعليمات محافظ بورسعيد

وأضاف والد طفلة بورسعيد أنه سيتوجهه صباح غدا الخميس الي وزارة التضامن لتسليم الأوراق الخاصة بحالة نجلته لإنهاء اجراءات فتح الحساب لبدء تلقي التبرعات.

ووجه رامز حسام والد طفلة بورسعيد مريضة ضمور النخاع الشوكي، الشكر للواء محب حبشي محافظ بورسعيد لاهتمامه بحالة نجلته ومتابعته المستمرة و اللحظية للحالة وتواصله مع الدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن لإنهاء اجراءات فتح الحساب.

كان اللواء محب حبشي محافظ بورسعيد استقبل الطفلة واسرتها بمقر مكتبه بحضور إسلام فلية أمين مساعد حزب الجبهة ووعد بالتدخل لفتح الحساب فيما وعد الأخير بتوفير العلاج المؤقت للحالة لحين تمكن الحالة من الحصول على الحقنة العلاجية بعد فتح حساب التضامن الذي سيكون اول المتبرعين به لصالح علاج الطفلة

جدير بالذكر أن الطفلة فرح رامز حسام ابنة بورسعيد اكتشفت اسرتها من خلال المتابعة الطبية انها مصابة بمرض الضمور الشوكي ويستلزم تعاطيها حقنة علاجية يبلغ قيمتها ٢ مليون دولار وهي من العقاقير خارج الحزم العلاجية للدولة مما يستلزم فتح حساب للتبرعات تحت إشراف التضامن الإجتماعي لشرائها وهو ما يتبني محافظ بورسعيد مع أسرة الحالة انهاء إجراءاته.