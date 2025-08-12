بورسعيد | الغرباوي يكرم الفائزين في المسابقات الوزارية لتوجيه اللغة العربية

كرم طاهر الغرباوي مدير مديرية التربية والتعليم بمحافظة بورسعيد اليوم بمقر مكتبه بديوان المديرية الطلاب الفائزين فى مسابقتى " طلابنا واعون " و " المسابقة الدينية الكبري " الوزاريتين بحضور الأستاذ الحسينى راغب مدير عام التعليم العام والأستاذة هيام البنهاوى مدير إدارة التوجيه الفنى والاستاذ محمد محمود عبده موجه عام اللغة العربية.

وكرم وكيل تعليم بورسعيد الأستاذ حسن شحات عبد المطلب مشرف عام التربية الدينية الإسلامية والاستاذ سامى جلال موجه أول اللغة العربية لجهودهم الطيبة فى الإشراف على الطلاب المشاركين.

الغرباوي يكرم الفائزين في المسابقات الوزارية لتوجيه بورسعيد للغة العربية

وشمل التكريم الطالبة همس فايز المقيدة بمدرسة رفيدة الأنصارية الثانوية بنات التابعة لإدارة الزهور التعليمية لحصولها على المركز الثالث على مستوى الجمهورية بمسابقة "طلابنا واعون " عن المرحلة الثانوية والدكتورة رانيا المحروقى مدير المدرسة والطالبة سدرة سامى الحاصلة على المركز الخامس على مستوى الجمهورية فى ذات المسابقة والأستاذة نرجس هاشم مدير مدرسة الملك فيصل الإعدادية بنات والأستاذة نرمين فايز محمد أخصائي التطوير التكنولوجي بمدرسة أبى بكر الصديق الرسمية لغات.

كما كرم وكيل تعليم بورسعيد الطالب إسماعيل سامى السيد الحاصل على المركز التاسع على مستوى الجمهورية فى "المسابقة الدينية الكبري " عن المرحلة الابتدائية والأستاذة داليا عبد الحميد لحصولها على المركز الأول على مستوى الجمهورية بذات المسابقة والأستاذة سامية كرم مدير مدرسة المهندس على سليمان الابتدائية والأستاذة نرمين فايز خبير التطوير التكنولوجي بمدرسة أبى بكر الصديق الرسمية لغات.

جدير بالذكر أن مسابقة " طلابنا واعون " قد أقيمت فى إطار التعاون بين وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى وبيت العائلة المصرية تحت رعاية الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف وقداسة البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية فى حين أقيمت " المسابقة الدينية الكبري " بالتعاون بين وزارة التربية والتعليم ووزارة الأوقاف المصرية.