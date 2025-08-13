قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
مسألة وقت .. نادي كولمبوس كرو الأمريكي يعلن مصير وسام أبو علي
هتافات «هدى» تُثير الجدل| «زيزو» يلجأ للقضاء ضد مسئولي الزمالك.. وعبدالحفيظ يُعلّق
«خان الأمانة».. أخ يرفض الدعاء على شقيقه أمام الحرم بعد الاستيلاء على منزله |شاهد
تفاصيل صادمة|متسولة تحاول تخدير فتاة لاختطافها في وضح النهار.. والأمن يُلقي القبض عليها
ردًا على الخارجية الأمريكية.. بيان حاسم من العراق بشأن إبرام اتفاقيات مع إيران
كواليس معركة بالأسلحة النارية والزجاج في ميدان الجيزة | تفاصيل
هل يتقبل الله التوبة من الذنب حتى لو تكرر؟.. الإفتاء تجيب
البرق يقضي على 320 مليون شجرة حول العالم سنوياً
نقلة نوعية.. «الغندور»: ما يُقدّمه جون إدوارد في الزمالك يستحق الإشادة
حرارة الصيف تهدّدك بالجفاف.. هذه هي الكمية المثالية للماء يوميًا
وزارة الشباب والرياضة تكشف حقيقة خضوع جميع الرياضيين لكشف المُنشطات
عقب إعلان فوزهما.. محافظ بورسعيد يهنئ «سلامة» و«جوهر» عضوي «الشيوخ» الجُدد

محافظ بورسعيد يهنئ سلامة وجوهر عضوا الشيوخ الجدد
محافظ بورسعيد يهنئ سلامة وجوهر عضوا الشيوخ الجدد
محمد الغزاوى

قدّم اللواء أركان حرب محب حبشي، محافظ بورسعيد، و الدكتور عمرو عثمان نائب محافظ بوريعيد والأجهزة التنفيذية بالمحافظة، التهنئة إلى أعضاء مجلس الشيوخ الجدد

عقب إعلان فوزهما محافظ بورسعيد يهنئ سلامة وجوهر عضوا الشيوخ  الجدد

وهنّأ محافظ بورسعيد المهندس محمد سلامة والكابتن أحمد جوهر، وذلك عقب إعلان اللجنة العليا للانتخابات عن فوزهما في انتخابات مجلس الشيوخ.

وأعرب محافظ بورسعيد عن تمنياته لهما بالتوفيق والنجاح في أداء مهامهما البرلمانية، مؤكدًا أن التعاون بين الأجهزة التنفيذية بالمحافظة وأعضاء مجلسي النواب والشيوخ مستمر لخدمة أبناء بورسعيد ودعم مسيرة التنمية بالمحافظة

بورسعيد محافظ بورسعيد محافظة بورسعيد مجلس الشيوخ

