عقب إعلان فوزهما.. محافظ بورسعيد يهنئ «سلامة» و«جوهر» عضوي «الشيوخ» الجُدد

قدّم اللواء أركان حرب محب حبشي، محافظ بورسعيد، و الدكتور عمرو عثمان نائب محافظ بوريعيد والأجهزة التنفيذية بالمحافظة، التهنئة إلى أعضاء مجلس الشيوخ الجدد

وهنّأ محافظ بورسعيد المهندس محمد سلامة والكابتن أحمد جوهر، وذلك عقب إعلان اللجنة العليا للانتخابات عن فوزهما في انتخابات مجلس الشيوخ.

وأعرب محافظ بورسعيد عن تمنياته لهما بالتوفيق والنجاح في أداء مهامهما البرلمانية، مؤكدًا أن التعاون بين الأجهزة التنفيذية بالمحافظة وأعضاء مجلسي النواب والشيوخ مستمر لخدمة أبناء بورسعيد ودعم مسيرة التنمية بالمحافظة