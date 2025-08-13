قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
محافظات

جهود مكثفة لإنجازه.. «حبشي»: خطة متكاملة لتحديث كورنيش بورسعيد ضمن مشاريع تطوير البنية التحتية|صور

حبشي يستعرض الموقف التنفيذي لأعمال توصيل مرافق كورنيش بورسعيد
حبشي يستعرض الموقف التنفيذي لأعمال توصيل مرافق كورنيش بورسعيد
محمد الغزاوى

عقد اللواء أركان حرب محب حبشي، محافظ بورسعيد، اجتماعًا لمتابعة الموقف التنفيذي لأعمال توصيل المرافق الخاصة بكورنيش بورسعيد.

جاء ذلك بحضور الدكتور عمرو عثمان نائب محافظ بورسعيد، واللواء عمرو فكري السكرتير العام للمحافظة، والمهندسة زينب الجباس مدير إدارة المشروعات، والمهندسة رشا أبو المعاطي مدير مركز شبكة معلومات المرافق، واللواء أيمن صبحي رئيس حي الزهور، محمد فواز رئيس حي المناخ، والمهندس وليد الدعدع رئيس حي العرب، وسمر الموافي رئيس حي الشرق، وعدد من الجهات التنفيذية وممثلي الشركات المنفذة للمشروع.

واستعرض محافظ بورسعيد الموقف التنفيذي لأعمال توصيل المرافق الخاصة بالكورنيش، والتي تشمل شبكات الصرف الصحي والكهرباء، والتي تأتي ضمن المرحلة الأولى لأعمال التطوير التي تمتد من نادي الصيد وحتى مجمع المطاعم.

ووجه محافظ بورسعيد بسرعة الانتهاء من أعمال توصيل المرافق بالتنسيق الكامل مع الجهات المعنية لضمان تنفيذ الأعمال وفق الجداول الزمنية المحددة، مشددًا على ضرورة بذل أقصى الجهود لإنهاء المشروع بالشكل الأمثل الذي يليق بمدينة بورسعيد.

ويأتي مشروع تطوير كورنيش بورسعيد في إطار خطة شاملة لرفع كفاءة البنية التحتية وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين، فضلًا عن دعم المقومات السياحية والجمالية للمدينة، بما يسهم في جذب المزيد من الزائرين وتنشيط الحركة السياحية بالمحافظة.

بورسعيد محافظ بورسعيد محافظة بورسعيد كورنيش بورسعيد

