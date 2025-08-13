محافظ بورسعيد: بدء تشغيل مدرسة التعليم الأساسي وافتتاح حضانة بمدينة «سلام مصر»|صور

عقد اللواء أركان حرب محب حبشي محافظ بورسعيد ، اجتماعًا موسعًا لمتابعة الموقف الخدمي بمدينة سلام مصر.

وخلال الاجتماع، استعرض محافظ بورسعيد مع الجهات التنفيذية الموقف التنفيذي لعدد من الملفات الحيوية المتعلقة بالخدمات المقدمة بمدينة سلام مصر وفق جدول زمني محدد.

جاء ذلك بحضور الدكتور عمرو عثمان نائب محافظ بورسعيد ،والمهندس اشرف احمد السماليجي رئيس جهاز مدينة بورسعيد الجديدة سلام مصر، والدكتور احمد حسن مدير فرع الهيئة العامة للرعاية الصحية ببورسعيد ، الى جانب ممثلي مديريات الاوقاف ومديرية التضامن الاجتماعي والتربية والتعليم والشباب والرياضة ومديرية الصحة وهيئة الاسعاف.

واستمع محافظ بورسعيد الى الموقف الحالي لتشغيل الوحدة الصحية بالمدينة ووجه بسرعة الانتهاء من تجهيز نقطة اسعاف لحين التشغيل الكامل للوحدة بما يضمن تقديم الخدمات الطبية اللازمة للاهالي .

كما وجه محافظ بورسعيد بتوفير عدد كافٍ من الباصات خلال الفترة القادمة لتخدم اهالي مدينة سلام مصر لتسهيل حركة التنقل من والى المدينة ،كما اكد على افتتاح المسجد خلال الشهر المقبل.

وفيما يخص العملية التعليمية اكد محافظ بورسعيد على بدء تشغيل مدرسة للتعليم الاساسي اعتبارا من العام الدراسي الجديد بالاضافة الى افتتاح حضانة تزامنا مع بداية العام الدراسي

وفي ختام الاجتماع وجه محافظ بورسعيد بسرعة الانتهاء من تجهيز كافة الخدمات خلال الفترة الزمنية المحددة موجها الشكر لاعضاء مجلس النواب والاجهزة التنفيذية على التعاون المستمر والعمل على سرعة تذليل العقبات لتقديم افضل الخدمات لسكان مدينة سلام مصر.