حملة مسائية بحى شرق بورسعيد لإزالة الإشغالات المخالفة بالتعاون مع شرطة المرافق|صور

قادت سمر الموافي، رئيس حي الشرق بمحافظة بورسعيد، ترافقها شرطة المرافق، حملة مسائية مكثفة في شارع فلسطين لإزالة الإشغالات المخالفة والتعديات على الأرصفة وفي ساحة مصر.

وشدّدت الحملة على أصحاب المحلات المخالفة بضرورة الالتزام بالقوانين واللوائح المنظمة للشوارع والأرصفة.

ونجحت الحملة، التي شاركت بها شرطة مرافق بورسعيد، في إزالة جميع الإشغالات المخالفة التي تعيق حركة المشاة وتشوه المظهر العام للشارع.

تم التنبيه على أصحاب المحلات بضرورة التجاوب الفوري وعدم تكرار مثل هذه المخالفات في المستقبل.

وأكدت رئيس حي الشرق في بورسعيد أن هذه الحملة جاءت بهدف تنظيم الشارع من خلال توفير مساحة آمنة ومنظمة لحركة المواطنين والمشاة، وتحسين المظهر العام للحفاظ على جمالية الشارع وخلوه من التعديات، مع تأكيد الالتزام بالقوانين وتعزيز ثقافة الالتزام بين أصحاب المحلات.

وشددت رئيس حي الشرق قائلة: "نعمل دائمًا على تحسين الخدمات وتوفير بيئة آمنة ومنظمة لكم. نتطلع إلى تعاون الجميع في الحفاظ على الشوارع والأرصفة خالية من الإشغالات المخالفة، حتى نستطيع معًا تحقيق حي نظيف ومنظم يعكس حضارتنا واهتمامنا بالصالح العام."