محافظ بورسعيد يستقبل السفير الهندي لبحث سبل التعاون المشترك

استقبل محافظ بورسعيد محب حبشي، صباح اليوم /الأربعاء/، بمكتبه بديوان عام المحافظة، السفير سوريش كي ريدي، سفير دولة الهند لدى مصر، والوفد المرافق له، لبحث سبل تعزيز العلاقات الثنائية وتوسيع مجالات التعاون بين الجانبين.



ورحب محافظ بورسعيد بالسفير، مؤكدًا عمق العلاقات التاريخية التي تربط البلدين، وما تشهده من نمو متزايد في مختلف المجالات، مشيرًا إلى حرص محافظة بورسعيد على جذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية، خاصة في ظل ما تتمتع به المحافظة من مقومات متميزة وموقع جغرافي فريد على مدخلي قناة السويس.



وتناول اللقاء استعراض الفرص الاستثمارية الواعدة في المنطقة الصناعية بجنوب بورسعيد، وميناء شرق بورسعيد، بالإضافة إلى المشروعات القائمة في مجالات البتروكيماويات واللوجستيات والتي تمثل فرصًا مهمة للشركات الهندية الراغبة في الاستثمار.



ومن جانبه، أعرب السفير الهندي عن سعادته بزيارة محافظة بورسعيد، وأشاد بحجم التطور الذي تشهده المحافظة في مختلف القطاعات مؤكدًا رغبة بلاده في تعزيز التعاون الاقتصادي والثقافي مع بورسعيد، بما يخدم المصالح المشتركة للشعبين المصري والهندي.

