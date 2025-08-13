كرم طاهر الغرباوي مدير مديرية التربية والتعليم بمحافظة بورسعيد اليوم الطلاب والأخصائيين ومديرى المدارس الفائزين بمراكز أولى على مستوى الجمهورية فى مسابقات توجية التربية الإجتماعية وذلك بقاعة المؤتمرات الرئيسية بديوان المديرية .

بورسعيد | الغرباوي يكرم الفائزين بمسابقات التربية الإجتماعية الوزارية

وبدأ التكريم بعزف السلام الوطني وتلاوة ماتيسر من القرآن الكريم وكلمة افتتاحية لمدير مديرية التعليم فى بورسعيد أكد خلالها سعادته البالغة بتكريم الطلاب الفائزين بمراكز أولى بعدد من المسابقات الوزارية مشيرا إلى أن أى إنجاز جديد يرفع اسم تعليم بورسعيد وهو دليل على الجهود المبذولة للقائمين عليها على مدار العام الدراسي .

وأشار الغرباوي إلى أن ٣ طلاب قد فازوا بالمركز الأول على مستوي الجمهورية في مسابقات الملتقى الفكرى للموهوبين وجماعة مناهضة المخدرات إلى جانب ٣ طلاب ومعلمين فازوا بالمركز الثانى على مستوى الجمهورية فى مسابقات الطالب المثالى وأوائل الطلبة للتعليم الفني وعدد ٤ طلاب فازوا بالمركز الثالث على مستوى الجمهورية فى مسابقات أوائل الطلبة للتعليم الفني إلى جانب ٣ طلاب فازوا بالمركز الخامس على مستوى الجمهورية فى مسابقات الطالبة المثالية والوعى القومى وفوز طالب بالمركز التاسع على مستوى الجمهورية فى مسابقة المبتكر الصغير وفوز طالب بالمركز الثامن على مستوى الجمهورية فى مسابقة الطالب المثالي بالإضافة لمركزين أول بالمسابقة الرمضانية الوزارية.

كما كرم وكيل تعليم بورسعيد الأستاذة رضا الجبالى مدير مدرسة بورسعيد الثانوية بنات لحصولها على المركز الثاني على مستوى الجمهورية فى مسابقة الرائد العام المثالى عن المرحلة الثانوية والأستاذة داليا شلبى لحصولها على المركز الأول على مستوى الجمهورية فى مسابقة أخصائي مثالى خدمات فردية عن المرحلة الابتدائية والأستاذة دينا مصطفى لفوزها بالمركز الخامس جمهوري فى مسابقة العقول الخضراء والأستاذة اسماء عوض لحصولها على المركز الثامن عن مسابقة الاخصائي المثالى والأستاذة نجاة السعيد لحصولها على المركز الثالث على مستوى الجمهورية فى مسابقة الرائد المثالى عن المرحلة الابتدائية.

وفى ختام التكريم قام الأستاذ طاهر الغرباوي بتقديم درع التميز للأستاذة إيمان رفعت موجه عام التربية الإجتماعية والأستاذة فاطمة علم الدين موجة أول التربية الإجتماعية لجهودهن المبذولة خلال هذا العام الدراسي وحصول ٢٢ طالب وطالبة ومدير مدرسة واخصائي على هذا العدد الضخم من المراكز الأولى بالمسابقات الوزارية.