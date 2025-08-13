قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
بورسعيد | التحقيق في واقعة توقف قلب شاب خلال عملية جراحية

محمد الغزاوى

فتحت هيئة الرعاية الصحية فرع محافظة بورسعيد، تحقيقًا، في واقعة توقف عضلة قلب شاب خلال إجراء عملية جراحية لتثبيت عظام العضد الأيمن داخل أحدى مستشفيات الهيئة لبيان أسباب توقف عضلة القلب.

وترجع الواقعة - طبقًا للتقرير الطبي - إلى حضور المريض أيمن هدية صادق عمران إلى وحدة الرعاية المركزة محول من قسم العمليات بعد توقف عضلة قلب أثناء عمل تثبيت لعظام العضد الأيمن، وتم استقبال المريض بالعناية على أنبوبة حنجرية وجهاز تنفس صناعي، وكان يعاني من تشنجات عصبية وانخفاض حاد في درجة الوعي.

كما تضمن التقرير أنه تم عمل أشعة مقطعية على المخ، ومتابعة المريض من قبل أطباء المخ والأعصاب، ومازال المريض على جهاز تنفس صناعي، وأدوية مضادة للتشنجات، وكذلك الأدوية المخدرة، على أن يستكمل التقرير بواسطة أطباء العظام، وأطباء المخ والأعصاب.

ومن جانبه، وجه الدكتور أحمد حسن سالم، مدير فرع هيئة الرعاية الصحية بمحافظة بورسعيد، بتشكيل فريق طبي على أعلى مستوى منذ اللحظات الأولى لتوقف عضلة قلب الشاب، للوقوف على أسباب التوقف خلال الجراحة، مشددًا أنه في حالة وجود خطأ طبي سيتم التعامل مع الأمر وفقًا القانون واللوائح المنظمة.

كما شدد على توفير كافة الخدمات والإمكانات الطبية اللازمة للمريض، وتوفير أعلى مستوى من الرعاية الصحية، وموافاته بتطورات الحالة بشكل دوري مستمر.

أوضح مصدر طبي مُطلع أن توقف عضلة القلب لمريض خلال عملية جراحية أمر له أسباب عديدة منها على سبيل المثال: ضعف عضلة القلب، أو حدوث نزيف حاد، وأنه يتم اتخاذ دائمًا كافة الإجراءات اللازمة للتعامل مع هذه الحالات الطارئة حفاظًا على حياة المريض، كون أن هدف الأطقم الطبية الأول بهيئة الرعاية الصحية هو شفاء المريض وعودته بصحة جيدة.

