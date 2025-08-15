رسالة سلام من بورسعيد الباسلة بمشاركة 10 دول عربية

شهد اللواء محب حبشي، محافظ بورسعيد، اليوم انطلاق فعاليات الدورة الرياضية العربية الأولى للاتحادات النوعية والتي تستضيفها محافظة بورسعيد بمشاركة 10 دول عربية، وذلك في حدث رياضي مميز يعكس دور الرياضة في تعزيز أواصر الأخوة والتواصل بين الشعوب ومكانة مصر الرياضية بين الدول.

محافظ بورسعيد يشهد انطلاق دورة الألعاب الرياضية العربية الأولى للاتحادات النوعية

جاء ذلك بمشاركة معالي الوزير المفوض فيصل غسان ،مدير إدارة الشباب والرياضة بجامعة الدول العربية،و اللواء إسماعيل الفار،مساعد أول وزير الشباب والرياضة، والدكتور عماد البناني ، ممثل اتحاد الاتحادات الرياضية العربية، والدكتور عمرو الحداد ، وكيل الوزارة ورئيس الإدارة المركزية للتنمية الرياضية، والإعلامي أشرف محمود ،رئيس الاتحاد العربي للثقافة الرياضية، ورؤساء الوفود العربية المشاركة،و الفنان القدير سامح الصريطي، ومحمد عبد العزيز، مدير عام مديرية الشباب والرياضة ببورسعيد، وعدد من رموز الرياضة، وممثلي الوفود المشاركة في البطولة.

وخلال كلمته، رحب محافظ بورسعيد بالوفود المشاركة وكافة الضيوف الكرام مؤكدًا أن هذه الفعالية تمثل رسالة محبة وسلام من بورسعيد إلى الأمة العربية وتجسد حرص مصر على دعم التعاون المشترك وتبادل الخبرات ونشر قيم التنافس الشريف والروح الرياضية.

ووجه السيد المحافظ خالص الشكر والتقدير للدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة ورئيس المكتب التنفيذي لمجلس وزراء الشباب والرياضة العرب على دعمه الكبير لاستضافة البطولة، كما أعرب عن تقديره للاتحاد العربي للثقافة الرياضية على تنظيم الحدث ولكافة الجهات المشاركة التي ساهمت في إخراج الدورة بالشكل اللائق باسم مصر وبورسعيد.

واختتم اللواء محب حبشي كلمته بإعلان انطلاق فعاليات الدورة وبدء المنافسات وسط أجواء احتفالية وحماسية من جميع الحضور ،متمنيا لجميع الوفود المشاركة التوفيق والنجاح، وللضيوف الكرام إقامة طيبة على أرض بورسعيد.

وشهد حفل الافتتاح عددا من العروض الفنية والرياضية التي أضفت أجواء مبهجة على الفعالية وسط تفاعل وحفاوة من الحضور كما تزينت ساحات البطولة بأعلام الدول المشاركة في أجواء مليئة بالحماس وروح الأخوة العربية التي أكدت أن بورسعيد كانت ولا تزال جسرا للتواصل ووحدة الصف العربي.

واختتم الحفل بالتقاط الصور التذكارية التي جمعت محافظ بورسعيد بالوفود والفرق المشاركة.