العثور على طفلة حديثة الولادة في حمام طوارئ مستشفى زهور بورسعيد

عثرت إحدى عاملات النظافة في مستشفى الزهور بمحافظة بورسعيد ، اليوم الخميس، على طفلة حديثة الولادة في دورة مياه قسم الطوارئ بالمستشفى ملقاة في داخل "الحمام".

وحسب شهود عيان أكدوا أن سيدة تسللت إلى داخل دورة المياه بقسم الطوارئ فور شعورها بعلامات المخاض ،وقامت بقطع الحبل السري ، والقت بالطفلة داخل مكان قضاء الحاجة واستخدمت السيفون وأغلقت الغطاء على الطفلة في محاولة لقتلها ، ثم انصرفت خارج المستشفى هاربة من فعلتها.

العثور على طفلة حديثة الولادة في حمام طواريء مستشفي زهور بورسعيد

ومن جانبه أكد مصدر طبي مسئول ، إن العاملة لاحظت سيل من الدماء على الأرض بدورة مياه قسم الطوارئ وتتبعته حتى وصلت الحمام ولاحظت شيء غريب وعندما فتحت غطاء مكان قضاء الحاجة وجدت طفلة حديثة الولادة ملقاة فيه .

وأكد المصدر أن الطفلة ما زالت على قيد الحياة وتم نقلها إلى الحضانة بمستشفى السلام ، وإبلاغ قسم شرطة الزهور ،لاتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة ، وتباشر الجهات الأمنية التحقيقات لمعرفة ملابسات الواقعة ، ويكثف رجال المباحث من جهودهم لضبط الام .