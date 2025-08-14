قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
محافظات

وليد جمال الدين: المنطقة الصناعية بالسخنة تفتح آفاقاً جديدة للصناعات التحويلية

رئيس اقتصادية قناة السويس يوقع مشروع "جيانغسو زيونج" الصينية
رئيس اقتصادية قناة السويس يوقع مشروع "جيانغسو زيونج" الصينية
محمد الغزاوى

شهد وليد جمال الدين، رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، اليوم بمقر الهيئة بالعاصمة الإدارية، مراسم توقيع عقد إقامة مشروع صناعي جديد لصالح شركة “جيانغسو زيونج - Jiangsu Zhengyong Flooring Decoration Material Co” الصينية ، المتخصصة في صناعة الأرضيات وألواح الجدران من مادة الـ PVC ومواد إعادة التدوير، وذلك على مساحة 181 ألف متر مربع بالمنطقة الصناعية بالسخنة، وبتكلفة استثمارية قدرها 85 مليون دولار أمريكي  (بما يعادل 4.1 مليار جنيه مصري) ، ومن المقرر أن يصل حجم الإنتاج السنوي للمشروع إلى 27 مليون متر مربع، بنسبة تصدير تصل إلى 90% للأسواق العالمية و10% للسوق المحلي، مع توفير نحو 500 فرصة عمل مباشرة، وقد قام بتوقيع العقد الربان أحمد جمال، نائب رئيس الهيئة لشئون المنطقة الجنوبية، ولو شينفينج، أحد المساهمين والمفوض بالتوقيع عن الشركة الصينية.

باستثمارات 85 مليون دولار أمريكي.. 
رئيس اقتصادية قناة السويس يوقع مشروع "جيانغسو زيونج" الصينية

و أكد وليد جمال الدين، رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، أن المنطقة الصناعية بالسخنة تفتح آفاقاً جديدة للصناعات التحويلية عالية القيمة وتدعم الصادرات الصناعية، مؤكداً أن المشروع الجديد يمثل إضافة نوعية للمنطقة ويعكس نجاح جولات الهيئة الترويجية في جذب استثمارات أجنبية مباشرة في قطاعات صناعية متنوعة، وأوضح أن الشركة الصينية تعد من كبرى الشركات العالمية في صناعة الأرضيات، و اختيارها لإقامة المصنع في المنطقة الاقتصادية يمنحها مزايا تنافسية بفضل الموقع الاستراتيجي والبنية التحتية المتطورة التي توفرها الهيئة.

وأضاف  وليد جمال الدين أن المشروع يدعم توجه الهيئة نحو توطين الصناعات وتعميق التصنيع المحلي، بما يعزز دور الصناعات التحويلية في زيادة الصادرات المصرية ودعم سلاسل الإمداد العالمية، لا سيما في ظل الطلب المتزايد على منتجات الأرضيات عالية الجودة في الأسواق العالمية، وأكد أن المنطقة الاقتصادية مستمرة في استقطاب استثمارات ذات قيمة مضافة عالية، تسهم في توفير فرص عمل جديدة وتحقيق التنمية المستدامة.

الجدير بالذكر أن هذا المشروع يأتي كإحدى نتائج الجولة الترويجية التي نفذتها الهيئة في الصين خلال شهر يوليو 2025، والتي شهدت لقاء شركة “جيانغسو زيونج” الصينية خلال المنتدى الذي أقامته الهيئة بمدينة نانجينغ بمقاطعة جيانغسو، وتُعد الشركة من كبرى الشركات المتخصصة في إنتاج الأرضيات البلاستيكية بأنواعها الـ PVC وWPC وSPC، وقد حققت نجاحاً واسعاً في أسواق عالمية، مما يجعل استثمارها الجديد بالمنطقة الصناعية بالسخنة خطوة استراتيجية لتعزيز حضورها في المنطقة ومختلف الأسواق الإقليمية والدولية.

