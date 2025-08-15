محافظ بورسعيد: إزالة الإشغالات والتعديات بسوق الملابس المستعملة

واصل اللواء أركان حرب محب حبشي، محافظ بورسعيد، جولاته الميدانية صباح اليوم، بسوق الملابس المستعملة (الأوت ليت) ،وذلك لمتابعة سير العمل بالأسواق والمناطق الخدمية ومستوى الانضباط داخل السوق والمناطق المحيطة، وذلك في إطار خطة المحافظة للارتقاء بالمناطق التجارية والأسواق الحضارية .

رافقه خلالها المهندس وليد الدعدع رئيس حي العرب ، وسمر الموافي رئيس حي الشرق .

حبشي يشدد على إزالة الإشغالات والتعديات بسوق بورسعيد للملابس المستعملة

وخلال الجولة شدد محافظ بورسعيد على ضرورة رفع جميع الإشغالات والتعديات بمحيط السوق والالتزام الكامل بحرم الطريق وعدم التعدي على الأرصفة أو المسارات المخصصة للمشاة بما يضمن الحفاظ على السيولة المرورية والمظهر الحضاري للسوق ويسهل حركة المواطنين .

ووجه اللواء محب حبشي الالتزام بالقوانين وتطبيق القانون بحزم على المخالفين، واتخاذ الإجراءات الفورية حيال أي تجاوزات مع تكثيف أعمال النظافة ورفع المخلفات أولا بأول.بما يحقق الانضباط ويحافظ على الوجه الحضاري لمدينة بورسعيد.