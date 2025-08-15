محافظ بورسعيد: تكثيف أعمال النظافة داخل سوق الأسماك والمناطق المجاورة

تفقد اللواء أركان حرب محب حبشي محافظ بورسعيد، اليوم خلال جولة ميدانية سوق السمك الجديد بحي العرب، وذلك لمتابعة انتظام العمل داخل السوق ومستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.رافقه خلالها المهندس وليد الدعدع رئيس حي العرب.

وخلال جولته وجه محافظ بورسعيد بضرورة رفع كفاءة مستوى النظافة داخل السوق وفي المناطق المحيطة به موجهاً الأجهزة التنفيذية بتكثيف أعمال النظافة بشكل دوري بما يضمن الحفاظ على المظهر الجمالي للسوق وتوفير بيئة صحية آمنة للمواطنين والزوار .

محافظ بورسعيد يتفقد "سوق السمك" بحي العرب

كما شدد محافظ بورسعيد على أهمية التزام البائعين بالقواعد والتعليمات والضوابط المنظمة لعملية البيع داخل السوق بما يحافظ على جودة الخدمات المقدمة وتلبية احتياجات المواطنين وذلك باعتبار سوق السمك إضافة مميزة للقطاع الخدمي بالمحافظة، ويساهم في دعم الحركة التجارية