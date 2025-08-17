قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
المشاط: نتطلع لتوسيع استثمارات القطاع الخاص الياباني في الاقتصاد الأخضر
شروط إسرائيلية تعجيزية لوقف الحرب وسط تحذيرات من كارثة إنسانية في غزة
رسمياً.. منع "الكتب الخارجية" والمناهج غير الرسمية في المدارس بالعام الدراسي الجديد
غدا.. أولى جلسات محاكمة المتهمين في واقعة مطاردة فتيات طريق الواحات
حماس: تصديق رئيس الأركان الإسرائيلي على خطط احتلال غزة إعلان بموجة جديدة من الإبادة والتهجير
أطول غطسة لمريض شلل رباعي.. ولاء حافظ ينقل رسالة تحدٍ وإصرار للعالم و«قناة السويس» تكرّمه |صور
تفعيل السبورات الذكية ومراجعة البنية التكنولوجية في المدارس قبل العام الدراسي الجديد
حماس: الاحتلال يستخدم وسائل الضغط الإنساني لتحقيق أهداف سياسية وعسكرية
مهرجان بورسعيد يطلق جائزة باسم تيمور تيمور لأفضل تصوير سينمائي
بعد القبض عليه.. معلومات خفية عن علاء الساحر تثير الجدل
مفوض أوروبي: قمة ألاسكا منحت بوتين انتصارًا رمزيًا وعمّقت مخاوف الغرب
رسميا الآن.. تراجع سعر الدولار في 12 بنكا
إلهام أبو الفتح
إلهام أبو الفتح
طه جبريل
طه جبريل
محافظات

صبحي وحبشي يشهدان احتفالية ليالي بشبابها الصيفية في بورسعيد |صور

صبحي وحبشي يشهدان احتفالية ليالي بشبابها
صبحي وحبشي يشهدان احتفالية ليالي بشبابها
محمد الغزاوى

شارك الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، واللواء محب حبشي محافظ بورسعيد، أبناء المحافظة في احتفالية " ليالي بشبابها الصيفية" التي أقيمت بالمدينة الرياضية بالضواحي، وذلك بحضور الدكتور محمود حسين رئيس لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب و محمد عبد العزيز مدير مديرية الشباب والرياضة و قيادات وزارة الشباب

وتأتي الاحتفالية بالتعاون مع الإدارة المركزية للمدن الشبابية وإدارة البرلمان والتعليم المدني ومديرية الشباب والرياضة ضمن فعاليات البرنامج الصيفي لوزارة الشباب والرياضة بمحافظة بورسعيد، والذي يهدف إلى إتاحة الفرصة للشباب للتعبير عن طاقاتهم الإبداعية وإبراز مواهبهم في مختلف المجالات الثقافية والفنية، حيث شهدت الاحتفالية عروضًا فنية ومواهب شبابية متنوعة

حضور جماهيري كبير تحت عنوان " الترفيه حق لكل شباب مصر " لحفل ليالي بشبابها 

كما تخلل الاحتفالية فقرات موسيقية وغنائية قدمتها فرق شبابية وفنية و مواهب من أبناء بورسعيد، في إطار دعم الدولة للمبادرات الشبابية وتوسيع قاعدة الأنشطة الصيفية.

وشهد الحفل إقبالًا جماهيريًا واسعًا وتفاعلًا كبيرًا من أبناء محافظة بورسعيد،  الذين عبروا عن سعادتهم بالفعاليات وتقديرهم لهذه اللفتة الطيبة من وزير الرياضة و محافظ بورسعيد

وأكد وزير الشباب وا

لرياضة الدكتور أشرف صبحي أننا بالوزارة دائماً نؤمن بأن الترفيه حق لكل شاب مصري بلا استثناء كما تعد الاحتفالات الصيفية التي يقوم بتنظيمها اتحاد بشبابها تحت مظلة الوزارة فرصة مميزة للشباب للمشاركة والتفاعل في أجواء تجمع بين الفن والأنشطة الهادفة.

و خلال كلمته؛  رحب اللواء أركان حرب  محب حبشي محافظ بورسعيد،  بالدكتور  أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، مؤكِّدًا سعادته بالمشاركة في هذه الأمسية الفنية المبهجة، التي تنظمها وزارة الشباب والرياضة بالتعاون مع محافظة بورسعيد، تحت شعار "ليالي بشبابها - اتحاد بشبابها "، لنحتفي جميعًا بروح الإبداع والطاقة والحيوية التي يحملها شباب مصر

وتوجه محافظ بورسعيد بتحية تقدير وإعزاز لمعالي وزير الشباب والرياضة، ولجميع العاملين بالوزارة، على جهودهم الكبيرة ودعمهم المتواصل لشباب مصر في كل المحافظات، من خلال المبادرات والبرامج التي تفتح أمامهم آفاق الإبداع والعمل، وتمنحهم الفرص الحقيقية لصقل مواهبهم وبناء قدراتهم.

