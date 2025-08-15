قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
ليفربول يتعاقد مع المدافع الإيطالي ليوني من بارما
رئيس لبنان الأسبق : تصريحات نعيم قاسم تهدد بقاء بلادنا والسلم الأهلي
منتخب ناشئي الطائرة في مهمة رسمية بالأردن للمشاركة في البطولة العربية
كهرباء الإسماعيلية يحصد أول نقطة فى الدورى بالتعادل مع بتروجت 2-2
زي ما توقعت.. تعليق مثير من الغندور بشأن مصطفى شوبير
أخطاء شائعة تحول الشاي إلى سم ببطء.. تجنبها لتحافظ على صحتك
ما حكم زيارة قبور أهل البيت؟.. يسري جبر: جائزة والنبي كان يزور شهداء أحد
نجم ليفربول يكشف أسلوب محمد صلاح "القاسي".. ماذا يفعل الفرعون المصري؟
أخبار السيارات| انخفاض أسعار 8 سيارات حتى 350 ألف جنيه.. وعيوب خطيرة في لاندروفر وفورد
ترامب: سأنسحب من قمة ألاسكا في هذه الحالة
الغندور: الجميع ينتظر الحكم في قضية حسم الدوري للأهلي أو بيراميدز
محافظات

الوفود المشاركة في الدورة الرياضية العربية الأولى تجوب شوارع بورسعيد.. صور

محمد الغزاوى

قامت الوفود المشاركة في الدورة الرياضية العربية الأولى للاتحادات النوعية التي تستضيفها محافظة بورسعيد بمشاركة 10 دول عربية بجولة سياحية داخل شوارع المدينة الباسلة للتعرف على معالمها والتقاط الصور التذكارية.

وشملت الجولة مناطق الممشى السياحي ساحة مصر، وممشى ديلسبس إضافة إلى شوارع المدينة وذلك وسط تفاعل وحفاوة من أهالي الباسلة الذين رحبوا بالوفود العربية وأبدوا إعجابهم بروح التعاون والأجواء الاحتفالية للبطولة.

وتأتي هذه الجولة في إطار الأنشطة المصاحبة للبطولة والتي تهدف إلى تعزيز التواصل الثقافي والاجتماعي بين الدول العربية وتعريف الضيوف بمعالم محافظة بورسعيد السياحية والتاريخية بما يعكس صورة إيجابية عن المدينة الباسلة  باعتبارها وجهة سياحية جاذبة ومركز للرياضة .

أهم الأخطاء التي تجعل الشاي ضارًا
جانب من العزاء
تسلا
أخبار السيارات
