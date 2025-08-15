الوفود المشاركة في الدورة الرياضية العربية الأولى تجوب شوارع بورسعيد.. صور

قامت الوفود المشاركة في الدورة الرياضية العربية الأولى للاتحادات النوعية التي تستضيفها محافظة بورسعيد بمشاركة 10 دول عربية بجولة سياحية داخل شوارع المدينة الباسلة للتعرف على معالمها والتقاط الصور التذكارية.

وشملت الجولة مناطق الممشى السياحي ساحة مصر، وممشى ديلسبس إضافة إلى شوارع المدينة وذلك وسط تفاعل وحفاوة من أهالي الباسلة الذين رحبوا بالوفود العربية وأبدوا إعجابهم بروح التعاون والأجواء الاحتفالية للبطولة.

وتأتي هذه الجولة في إطار الأنشطة المصاحبة للبطولة والتي تهدف إلى تعزيز التواصل الثقافي والاجتماعي بين الدول العربية وتعريف الضيوف بمعالم محافظة بورسعيد السياحية والتاريخية بما يعكس صورة إيجابية عن المدينة الباسلة باعتبارها وجهة سياحية جاذبة ومركز للرياضة .