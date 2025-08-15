مدرب المصري: أغلقنا صفحة مباراة الطلائع وتركيزنا على المواجهة المقبلة

قال الكابتن نبيل الكوكي المدير الفني للنادى المصري عقب فوز الفريق بثلاثية نظيفة على طلائع الجيش إنهم أغلقوا صفحة مباراة الطلائع، وتركيزهم للمباراة المقبلة.

وأضاف الكوكي: كنا نهدف لحسم المباراة من الشوط الأول وهدف صلاح محسن المبكر ساعدنا في ذلك.

وأوضح المدير الفني للنادى المصري أنه ترك الاستحواذ في فترات كبيرة من الشوط الأول للطلائع حرصًا على عدم إجهاد اللاعبين.

وأضاف الكوكي: أجريت العديد من التعديلات في تمركز اللاعبين عقب الهدف الثاني.

وشدد المدير الفني للنادى المصري على أنه يهدف لتحقيق مزيد من التطور في مستويات اللاعبين.

وقال الكوكي: نسعى لجعل اللاعبين أكثر شراسة في افتكاك الكرات خاصة أمام منطقة جزاء الفريق.

وأبدى الكوكي سعادته بالمنافسة بين اللاعبين في جميع المراكز وأسعى لإيجاد عزيمة كبيرة في نفوسهم.

وأشار المدير الفني للنادى المصري، إلى أن حرية حركة لاعبي خط الهجوم تتيح مساحات كبيرة في دفاعات المنافس ونتدرب كثيرًا على التسديد البعيد.

وشدد الكوكي على أن الفوز يعطي للاعبين دوافع كبيرة ونحذر دائمًا من الاسترخاء عقب تحقيق الانتصارات.