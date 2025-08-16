أعلن اللواء محب حبشي، محافظ بورسعيد، أنه تم الانتهاء من إعلان نتيجة قبول الأطفال المتقدمين لمرحلة رياض الأطفال لهذا العام بنسبة 100%، مؤكدًا أن جميع الأطفال الذين تقدموا قد تم قبولهم دون استثناء.

قبول جميع المتقدمين مرحلة رياض أطفال في بورسعيد بنسبة 100%

وأشار محافظ بورسعيد إلى أن هذا القرار يأتي في إطار حرص الدولة على توفير مقعد دراسي لكل طفل في سن التعليم، وتنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية بالارتقاء بالمنظومة التعليمية وتوسيع قاعدة الاستيعاب داخل المدارس، بما يضمن توفير فرص متكافئة لجميع الأطفال في بداية مسيرتهم التعليمية.

كما أوضح محافظ بورسعيد أن مديرية التربية والتعليم بالمحافظة بذلت جهدًا كبيرًا في تجهيز الفصول وتوزيع الطلاب على المدارس المختلفة لتحقيق الكثافة المناسبة داخل الفصول وتقديم خدمة تعليمية متميزة لأبناء بورسعيد.

وأكد اللواء محب حبشي أن المحافظة مستمرة في دعم العملية التعليمية، من خلال التوسع في إنشاء وتطوير المدارس، ورفع كفاءة البنية التحتية التعليمية، تماشيًا مع خطة الدولة لبناء الإنسان المصري منذ المراحل الدراسية الأولى