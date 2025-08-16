قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
وفاة طبيب أثناء أداء عمله فى وحدة صحية بقنا
مصر تتسلم مجموعة قطع أثرية من هولندا تنتمي لحقب زمنية مختلفة
مصر تُعزي باكستان في ضحايا الفيضانات وتشدّد على التضامن الكامل
الزمالك يسعى لمطاردة المصري المتصدر في صراع مبكر على قمة الدوري
إنهار حزنا على جوتا| مشاهد البكاء في مسيرة محمد صلاح.. دموع لا تعرف الزيف
مصر وسنغافورة تبحثان تعزيز التعاون ودعم غزة قبل زيارة الرئيس السنغافوري
القاهرة الإخبارية:الاحتلال يوسّع العمليات في غزة ويهدد بتطويق المدينة بالكامل
غلق كلي لشارع 26 يوليو للقادم من كوبري 15 مايو إلى ميدان لبنان لمدة 6 أيام
رجوة الحسين زوجة ولي عهد الأردن تخطف الأنظار بهذه الإطلالة.. شاهد
خبير: تصريحات نتنياهو عن إسرائيل الكبرى تخالف معاهدة السلام مع مصر
قبل بدء العام الدراسي الجديد .. التعليم تشدد على الإلتزام بالزي المدرسي والمصروفات
حقيقة تأجيل موعد بدء الدراسة في المدارس والجامعات الخاصة
محافظ بورسعيد يستعرض الحلول العاجلة لتوصيل مياه الشرب لعدد من المناطق بالجنوب

محمد الغزاوى

عقد اللواء أركان حرب  محب حبشي، محافظ بورسعيد، اجتماعًا موسعًا، لبحث ومناقشة سبل الارتقاء بمنظومة الصرف الصحي ومياه الشرب ومتابعة الموقف التنفيذي لعدد من المشروعات الجارية في هذا القطاع، وذلك ضمن سلسلة من الاجتماعات عقدها  المحافظ لمتابعة الجهود المبذولة في هذا الشأن.

جاء ذلك في إطار حرص محافظة بورسعيد على تحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين في قطاعات البنية التحتية الحيوية.

حضر اللقاء اللواء عمرو فكري، السكرتير العام للمحافظة، والجهات التنفيذية بالمحافظة، وأحمد زغلف، رئيس حي الجنوب، والمهندسة رشا شريف، مدير مركز معلومات شبكات المرافق بالديوان العام، والدكتورة دينا الحمامي، مدير الإدارة الاستراتيجية، والمهندسة نيرمين نشأت، مدير إدارة التخطيط العمراني، والمهندسة أمل طومان، مدير إدارة الأملاك، ومسئولو قطاع الصرف الصحي ومياه الشرب بالمحافظة.

وخلال الاجتماع، ناقش المحافظ الخطط والآليات المقترحة لرفع كفاءة شبكات الصرف الصحي بعدد من المناطق، وتحديدًا محطات قرى الجنوب، مثل محطة رفع ومعالجة الصرف الصحي بمشروع ناصر جنوب بورسعيد و محطة الرفع والمعالجة الثلاثية بقرية الفتح، ومحطة الصرف الصحي بقرية العاشر من رمضان، ومعالجة مشكلات الصرف الصحي بعدد من المناطق داخل الأحياء الأكثر كثافة سكانية ببوسعيد، ضمن النهوض بمشروعات البنية التحتية التي تلبي تطلعات المواطنين، وتوفر خدمات على درجة عالية من الكفاءة.

كما ناقش محافظ بورسعيد مع الجهات المختصة الحلول والمقترحات العاجلة لتغطية احتياجات قرى الجنوب من مياه الشرب، حيث تم مناقشة إمكانية إحلال وتجديد شبكات المياه في عدد من المناطق بجنوب بورسعيد، بما يلبي احتياجات المواطنين في هذه المناطق ويقضي على مشكلات استمرت لفترات طويلة.

وفي هذا الشأن، أكد اللواء محب حبشي أنه سيتم التنسيق مع الجهات المعنية وعرض الدراسات والمقترحات التي تضمن النهوض بقطاع الصرف الصحي ومياه الشرب في محافظة بورسعيد، بما يسهم في إحداث طفرة حقيقية في هذا القطاع بالمحافظة.

كما شدد محافظ بورسعيد على التنسيق الكامل بين الجهات التنفيذية لمتابعة التوصيات الصادرة عن الاجتماع، لضمان تحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، مؤكدًا أن المحافظة تولي اهتمامًا خاصًا بمشروعات البنية التحتية نظرًا لارتباطها المباشر بحياة المواطنين اليومية.

