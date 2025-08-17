قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
المشاط: نتطلع لتوسيع استثمارات القطاع الخاص الياباني في الاقتصاد الأخضر
شروط إسرائيلية تعجيزية لوقف الحرب وسط تحذيرات من كارثة إنسانية في غزة
رسمياً.. منع "الكتب الخارجية" والمناهج غير الرسمية في المدارس بالعام الدراسي الجديد
غدا.. أولى جلسات محاكمة المتهمين في واقعة مطاردة فتيات طريق الواحات
حماس: تصديق رئيس الأركان الإسرائيلي على خطط احتلال غزة إعلان بموجة جديدة من الإبادة والتهجير
أطول غطسة لمريض شلل رباعي.. ولاء حافظ ينقل رسالة تحدٍ وإصرار للعالم و«قناة السويس» تكرّمه |صور
تفعيل السبورات الذكية ومراجعة البنية التكنولوجية في المدارس قبل العام الدراسي الجديد
حماس: الاحتلال يستخدم وسائل الضغط الإنساني لتحقيق أهداف سياسية وعسكرية
مهرجان بورسعيد يطلق جائزة باسم تيمور تيمور لأفضل تصوير سينمائي
بعد القبض عليه.. معلومات خفية عن علاء الساحر تثير الجدل
مفوض أوروبي: قمة ألاسكا منحت بوتين انتصارًا رمزيًا وعمّقت مخاوف الغرب
رسميا الآن.. تراجع سعر الدولار في 12 بنكا
وزير الرياضة ومحافظ بورسعيد يفتتحان ملعبين في المناخ والزهور | صور

افتتاح ملعبين بمركزى شباب المدينة و الزهور فى بورسعيد
افتتاح ملعبين بمركزى شباب المدينة و الزهور فى بورسعيد
محمد الغزاوى

افتتح الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، و اللواء  محب حبشي محافظ بورسعيد، والدكتور محمود حسين رئيس لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب،  ملعب خماسي وملعب كرة قدم قانوني  بمركز شباب المدينة " الساحة الشعبية" بحي المناخ، و مركز التنمية الشبابية بحي الزهور، وذلك ضمن خطوات تطوير البنية التحتية الرياضية ببورسعيد و تزويدها بأحدث وسائل دعم المنظومة الرياضية، وذلك بحضور  محمد عبد العزيز مدير مديرية الشباب والرياضة و لفيف من قيادات وزارة الشباب والرياضة

وحرصا " الوزير و المحافظ  " علي تفقد الأنشطة الرياضية داخل مركز شباب المدينة،  كما استمعا لعزف موسيقي مميز، وشاهدا العديد من العروض الفنية التي قام بتأديتها فريق اوركسترا مركز شباب المدينة والحائز علي المركز الأول في مسابقة " موهبتي "

ضمن خطوات النهوض بالبنية التحتية الرياضية وزير الرياضة ومحافظ بورسعيد " يفتتحان ملعبين

وتفقد الدكتور أشرف صبحي و اللواء محب حبشي، أعمال التطوير الجارية بالمركزين،  والمشروعات الاستثمارية الملحقة بهما، كما التقيا فريق كرة القدم للسيدات والذي يعكس نشاط كرة القدم النسائي التابع لاتحاد كرة القدم المصري بالمحافظة

واستمع وزير الشباب ومحافظ بورسعيد لشرح كامل من استشاري المشروع حول مستجدات أعمال التطوير والتي يتم تنفيذها بالوقت الحالي و هي "ملاعب بادل تنس وحمام سباحة أولمبي وملعب خماسي "

كما شملت الجولة، تفقد الوزير والمحافظ جميع الأنشطة داخل المركزين ومنها " مركز التخاطب ، والمكتبة ، والأنشطة الاجتماعية والفنية.

وأشار الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة أن هدفنا من أعمال التطوير والتي تشمل جميع المنشآت الشبابية والرياضية بمختلف محافظات الجمهورية هو تعزيز دور مراكز الشباب ومراكز التنمية،  من أجل تحسين وتنمية قدرات شبابنا، و إحداث طفرة كبيرة وغير مسبوقة في الموارد المالية لمراكز الشباب

وأضاف الوزير  " نهدف لتلبية مطالب الشباب المصري والأسرة المصرية نحو ممارسة الرياضة وكافة الأنشطة علي المستوي الفني والاجتماعي، مشيراً  الي أننا نساعد على التنمية البشرية للنشء وأن تكون التنشئة سليمة باعتبار ممارسة الرياضة هي وسيلة آمنة وفعالة لأفراد الأسرة المصرية ولأبنائنا و لأبعادهم عن أي مخاطر قد يواجهوها مستقبلاً.

ومن جانبه؛ قال اللواء أركان حرب  محب حبشي محافظ بورسعيد، إن ما نشهده اليوم من إنجازات رياضية هو ثمرة الدعم الكبير الذي توليه القيادة السياسية لقطاع الشباب والرياضة، باعتباره أحد الركائز الأساسية لبناء الإنسان المصري وصناعة أجيال واعية وقادرة على المشاركة الفاعلة في مسيرة التنمية.

وتوجه المحافظ بخالص الشكر والتقدير لوزير الشباب والرياضة على دعمه المتواصل لمحافظة بورسعيد، ولكل من ساهم في إنجاز هذه المشروعات، مؤكدًا الاستمرار في العمل على توفير المزيد من الإمكانيات والفرص التي تُمكّن شبابنا من تحقيق تطلعاتهم، مضيفٱ أن محافظة بورسعيد حرصت على جعل المشروعات الشبابية والرياضية في مقدمة أولوياتها، إيمانًا منا بدور الشباب كطاقة متجددة، وكمحور رئيسي في بناء الحاضر وصناعة المستقبل

بورسعيد محافظ بورسعيد وزير الشباب و الرياضة محافظة بورسعيد

الهلال الأحمر المصري يدفع 2400 طن مساعدات غذائية وطبية في قافلة «زاد العزة» الـ 16 إلى غزة

صورة من المساعدات الإنسانية
صورة من المساعدات الإنسانية
صورة من المساعدات الإنسانية

