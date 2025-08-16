كرم اللواء أركان حرب محب حبشي محافظ بورسعيد، اليوم، السكرتير العام المساعد لمحافظة بورسعيد سابقًا، اللواء عمرو الشافعي، تقديرًا لجهوده المخلصة خلال فترة عمله بمحافظة بورسعيد

وأعرب محافظ بورسعيد عن شكره وتقديره لما بذله اللواء عمرو الشافعي من جهد وعطاء في خدمة أبناء بورسعيد، مؤكدًا أن المرحلة الماضية شهدت تعاونًا مثمرًا أسهم في دعم منظومة العمل التنفيذي بالمحافظة

" لمسة وفاء " .. محافظ بورسعيد يكرم السكرتير العام المساعد ويهنئه بمنصبه الجديد

كما تقدم اللواء محب حبشي بالتهنئة للواء عمرو الشافعي على منصبه الجديد سكرتير عام محافظة جنوب سيناء، متمنيًا له دوام التوفيق والنجاح في استكمال مسيرته العملية وخدمة الوطن.

من جانبه، وجّه اللواء عمرو الشافعي الشكر والتقدير لمحافظ بورسعيد على هذه اللفتة الطيبة، مؤكدًا اعتزازه بالفترة التي قضاها في بورسعيد وما اكتسبه خلالها من خبرات ستظل راسخة في مسيرته الوظيفية.