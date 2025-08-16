قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
أحمد موسى: الأمن المصري خط أحمر
المسلماني وبخيت وخالد يوسف يعزّون فى صنع الله إبراهيم | صور
سفارة أنقرة بالقاهرة تنظم فعالية كبيرة وعرضًا فنيًا عن الزفاف التركي بقصر عابدين
متحدث الوزراء: توجيهات مشددة للمحافظين بشأن قانون الإيجار القديم
نصر سالم: الاستخبارات العسكرية مهمتها توفير المعلومات عن التهديدات محليا وعالميا
السيطرة على حريق مخزن خردة في بولاق أبو العلا | فيديو
جيش الاحتلال يعلن بدء نقل سكان مدينة غزة إلى الجنوب غدًا
التشكيل الرسمي لسموحة أمام غزل المحلة في الجولة الثانية من دوري Nile
كواليس تحرك السياحة والآثار ضد فيديو المتحف المصري الكبير .. بث مباشر
وزير الآثار : تعرضت للسرقة في دولة ما .. والسياحة المصرية بخير
وفد من الثقافة والمهن التمثيلية يزور نجوى فؤاد في منزلها بعد استغاثتها
رحيل صادم.. وفاة حنفي هليل نجم غزل المحلة بعد صراع مع المرض
محافظات

بمشاركة 10 دول عربية.. وزير الشباب يشهد ختام دورة الألعاب الرياضية للاتحادات النوعية

محمد الغزاوى

شهد الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، واللواء أركان حرب محب حبشي، محافظ بورسعيد، والنائب الدكتور محمود حسين، رئيس لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب، اليوم السبت، ختام فعاليات الدورة الرياضية العربية الأولى للاتحادات النوعية والتي تستضيفها محافظة بورسعيد بمشاركة 10 دول عربية، بحضور محمد عبد العزيز، مدير عام مديرية الشباب والرياضة بمحافظة بورسعيد، ولفيف من ممثلي الاتحادات والدول المشاركة وجامعة الدول العربية والرموز الرياضية.

بمشاركة 10 دول عربية.. وزير الرياضة يشهد ختام دورة الألعاب الرياضية للاتحادات النوعية في بورسعيد

وتضمنت منافسات البطولة العديد من الألعاب النوعية، مثل: شد الحبل، الدومينو، كرة السرعة، في ظل أجواء تنافسية مبهجة رائعة.

ومن المنتظر، أن يفتتح وزير الشباب والرياضة ومحافظ بورسعيد تطوير الملاعب بمركز شباب المدينة - الساحة الشعبية- – نطاق حي المناخ، وكذلك افتتاح تطوير ملاعب مركز تنمية شبابية نطاق حي الزهور، وحضور الحفلة الفنية "ليالي شبابية" بالمدينة الرياضية نطاق حي الضواحي.

بورسعيد محافظ بورسعيد محافظة بورسعيد البطولة العربية

