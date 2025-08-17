مهرجان بورسعيد يطلق جائزة باسم تيمور تيمور لأفضل تصوير سينمائي

نعى ببالغ الحزن والأسى، مهرجان بورسعيد السينمائي الدولي مدير التصوير تيمور تيمور، الذي رحل عن عالمنا في مشهد بطولي بعد أن أنقذ نجله، ضاربًا أروع الأمثلة في التضحية والإيثار.

وعبر مهرجان بورسعيد السينمائي الدولي عن خالص تعازيه لأسرته الكريمة ولزملائه ومحبيه.

وأعلن مهرجان بورسعيد السينمائى إطلاق "جائزة تيمور تيمور لأفضل تصوير سينمائي" ، تخليدًا لذكرى الراحل العظيم، وفاءً وتقديرًا لعطائه وإبداعه، وليبقى اسمه حاضرًا في ذاكرة السينما المصرية والعربية.

وذكر المهرجان ان الراحل ترك بصمة فنية لا تُمحى، إذ أثرى بمواهبه المتعددة وأعماله المتميزة مجال السينما والدراما، سواء خلف الكاميرا كمدير تصوير بارع، أو أمامها كممثل موهوب. ستظل إبداعاته شاهدًا على إخلاصه وعطائه الكبير للفن.

ولم يكن تيمور تيمور مجرد فنان مبدع، بل كان إنسانًا ملهمًا، يحظى بمحبة كل من حوله بفضل أخلاقه الكريمة وتعاملاته الراقية مع أصدقائه وزملائه، ليترك في القلوب ذكرى طيبة توازي عظم أثره الفني.

كما كان الراحل مصدر طاقة إيجابية لكل من حوله، ينشر الأمل والبهجة بين أصدقائه، ولم يتردد يومًا في دعم وتشجيع المواهب الفنية الجديدة، مؤمنًا بقدراتهم وساعيًا لفتح الأبواب أمامهم ليأخذوا مكانتهم في عالم الفن.

رحم الله تيمور وأسكنه فسيح جناته، وألهم أهله وذويه الصبر والسلوان.. إنا لله وإنا إليه راجعون.

حزن الوسط الفني على رحيل تيمور تيمور

خيم الحزن على الوسط الفني، بعد وفاة مدير التصوير تيمور تيمور، مساء أمس السبت، في حادث غرق بأحد شواطئ رأس الحكمة.

وحرص عدد كبير من نجوم الفن، على نعي تيمور تيمور، الذي وافته المنية غرقا، بعدما حاول إنقاذ ابنه.

ويرصد موقع صدى البلد الإخباري، في التقرير التالي، أبرز ما قاله نجوم الفن في وداع تيمور تيمور.

يسرا

حرصت الفنانة يسرا ، على نعي مدير التصوير الراحل تيمور تيمور، الذي رحل أمس السبت 16 أغسطس إثر حادث غرق، معربة عن حزنها الشديد لفقدانه.

وكتبت يسرا عبر حسابها الرسمي على موقع إنستجرام": إنا لله وإنا إليه راجعون .. الناس النضيفة والحلوة بتمشي بسرعة .

وتابعت يسرا: «الضحكة عمرها ما فارقت وشك يا تيمور يا طيب يا جدع يا كل حاجة حلوة ممكن تتقال عليك .. مش قادرة أوصف وجعي و صدمتي علي خبر وفاتك».

وأضافت: «ربنا يرحمك ويرزقك الجنة ونعيمها ويصبر أهلك و أصحابك و حبايبك على فراقك يا تيمور... بعتذر عن عدم الحضور لعدم تواجدي بالبلاد».

أحمد حلمي

نعي الفنان أحمد حلمي، مدير التصوير الراحل تيمور تيمور، الذي رحل أمس السبت 16 أغسطس إثر حادث غرق، معربًا عن حزنه الشديد لفقدانه.

وكتب الفنان أحمد حلمي عبر حسابها الرسمي على موقع إنستجرام": (إِنَّا للهِّ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ.. اللّه يرحمك ياتيمور ويغفرلك ويسكنك فسيح جناته ويصبر أسرتك وكل من أحبوك على فراقك.. ادعو له بالمغفرة).

ريهام عبد الغفور

حرصت الفنانة ريهام عبد الغفور، على نعي مدير التصوير الراحل تيمور تيمور، الذي رحل أمس السبت 16 أغسطس إثر حادث غرق، معربة عن حزنها الشديد لفقدانه.

وكتبت ريهام عبد الغفور عبر حسابها الرسمي على موقع إنستجرام: حزينة حزينة حزينة.. اللّه يرحمك ويغفرلك ويعفو عنك ويثبتك عند السؤال يا حبيبي يارب يا أطيب وألطف وألذ وأجدع بني أدم وزميل وأخ وصديق حتوحشني ضحتك وهزارك اللي ماكنش بيخلص ربنا يصبر اهلك وكل حبايبك ويصبرنا علي فراقك.. كسرت قلبنا يا حبيبي.. أسألكم الفاتحة والدعاء.

أحمد السقا

نعى الفنان أحمد السقا، مدير التصوير تيمور تيمور الذي رحل عن عالمنا بشكل مفاجيء منذ قليل.

وكتب أحمد السقا عبر حسابه الشخصي بموقع فيسبوك: "هتوحشني يا صاحبى، هتوحشنى يا اطيب خلق الله ربنا يرحمك و يغفرلك يا تيمور و يصبر اهلك و يصبرنا .. إنا لله وإنا إليه راجعون .. برجاء قراءة الفاتحة و الدعاء".