فن وثقافة

لحظة إنسانية نادرة.. الإسكندرية السينمائي ينعى مدير التصوير تيمور تيمور

تيمور تيمور
تيمور تيمور
أحمد إبراهيم

نعى مهرجان الإسكندرية السينمائي لدول البحر المتوسط ببالغ الحزن والأسى مدير التصوير المبدع تيمور تيمور، الذي رحل عن عالمنا في لحظة إنسانية نادرة جسّد فيها أسمى معاني التضحية والفداء، بعد أن أنقذ حياة نجله.

وأضاف حساب المهرجان “فقدت الساحة السينمائية برحيله فنانًا استثنائيًا جمع بين الموهبة والإبداع، وترك أثرًا عميقًا بأعماله المتميزة التي أثرت السينما والدراما المصرية والعربية. لم يكن مجرد مدير تصوير بارع أو ممثل موهوب، بل كان إنسانًا راقيًا وملهمًا ترك في القلوب محبة صادقة واحترامًا عظيمًا”.

وتقدم المهرجان بخالص التعازي إلى أسرته الكريمة وأصدقائه وزملائه، سائلين المولى عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته، وأن يلهمهم جميعًا الصبر والسلوان.. إنا لله وإنا إليه راجعون.

حزن الوسط الفني على رحيل تيمور تيمور 

خيم الحزن على الوسط الفني، بعد وفاة مدير التصوير تيمور تيمور، مساء أمس السبت، في حادث غرق بأحد شواطئ رأس الحكمة. 

وحرص عدد كبير من نجوم الفن، على نعي تيمور تيمور، الذي وافته المنية غرقا، بعدما حاول إنقاذ ابنه. 

ويرصد موقع صدى البلد الإخباري، في التقرير التالي، أبرز ما قاله نجوم الفن في وداع تيمور تيمور. 

يسرا

حرصت الفنانة يسرا ، على نعي مدير التصوير الراحل تيمور تيمور، الذي رحل أمس السبت 16 أغسطس إثر حادث غرق، معربة عن حزنها الشديد لفقدانه.

وكتبت يسرا  عبر حسابها الرسمي على موقع إنستجرام": إنا لله وإنا إليه راجعون .. الناس النضيفة والحلوة بتمشي بسرعة .

وتابعت يسرا: «الضحكة عمرها ما فارقت وشك يا تيمور يا طيب يا جدع يا كل حاجة حلوة ممكن تتقال عليك .. مش قادرة أوصف وجعي و صدمتي علي خبر وفاتك».

وأضافت: «ربنا يرحمك ويرزقك الجنة ونعيمها ويصبر أهلك و أصحابك و حبايبك على فراقك يا تيمور... بعتذر عن عدم الحضور لعدم تواجدي بالبلاد».

أحمد حلمي

نعي الفنان أحمد حلمي، مدير التصوير الراحل تيمور تيمور، الذي رحل أمس السبت 16 أغسطس إثر حادث غرق، معربًا عن حزنه الشديد لفقدانه.

وكتب الفنان أحمد حلمي عبر حسابها الرسمي على موقع إنستجرام": (إِنَّا للهِّ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ.. اللّه يرحمك ياتيمور ويغفرلك ويسكنك فسيح جناته ويصبر أسرتك وكل من أحبوك على فراقك.. ادعو له بالمغفرة). 

ريهام عبد الغفور

حرصت الفنانة ريهام عبد الغفور، على نعي مدير التصوير الراحل تيمور تيمور، الذي رحل أمس السبت 16 أغسطس إثر حادث غرق، معربة عن حزنها الشديد لفقدانه.

وكتبت ريهام عبد الغفور عبر حسابها الرسمي على موقع إنستجرام: حزينة حزينة حزينة.. اللّه يرحمك ويغفرلك ويعفو عنك ويثبتك عند السؤال يا حبيبي يارب يا أطيب وألطف وألذ وأجدع بني أدم وزميل وأخ وصديق حتوحشني ضحتك وهزارك اللي ماكنش بيخلص ربنا يصبر اهلك وكل حبايبك ويصبرنا علي فراقك.. كسرت قلبنا يا حبيبي.. أسألكم الفاتحة والدعاء. 

أحمد السقا

نعى الفنان أحمد السقا، مدير التصوير تيمور تيمور الذي رحل عن عالمنا بشكل مفاجيء منذ قليل.

وكتب أحمد السقا عبر حسابه الشخصي بموقع فيسبوك: "هتوحشني يا صاحبى، هتوحشنى يا اطيب خلق الله ربنا يرحمك و يغفرلك يا تيمور و يصبر اهلك و يصبرنا .. إنا لله وإنا إليه راجعون .. برجاء قراءة الفاتحة و الدعاء".

تيمور تيمور مهرجان الإسكندرية السينمائي لدول البحر المتوسط مدير التصوير المبدع تيمور تيمور

