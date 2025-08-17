قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
شروط إسرائيلية تعجيزية لوقف الحرب وسط تحذيرات من كارثة إنسانية في غزة
رسمياً.. منع "الكتب الخارجية" والمناهج غير الرسمية في المدارس بالعام الدراسي الجديد
غدا.. أولى جلسات محاكمة المتهمين في واقعة مطاردة فتيات طريق الواحات
حماس: تصديق رئيس الأركان الإسرائيلي على خطط احتلال غزة إعلان بموجة جديدة من الإبادة والتهجير
أطول غطسة لمريض شلل رباعي.. ولاء حافظ ينقل رسالة تحدٍ وإصرار للعالم و«قناة السويس» تكرّمه |صور
تفعيل السبورات الذكية ومراجعة البنية التكنولوجية في المدارس قبل العام الدراسي الجديد
حماس: الاحتلال يستخدم وسائل الضغط الإنساني لتحقيق أهداف سياسية وعسكرية
مهرجان بورسعيد يطلق جائزة باسم تيمور تيمور لأفضل تصوير سينمائي
بعد القبض عليه.. معلومات خفية عن علاء الساحر تثير الجدل
مفوض أوروبي: قمة ألاسكا منحت بوتين انتصارًا رمزيًا وعمّقت مخاوف الغرب
رسميا الآن.. تراجع سعر الدولار في 12 بنكا
3 قرارات عاجلة بشأن الطلاب والمعلمين "ذوي الاحتياجات الخاصة" قبل العام الدراسي الجديد
فن وثقافة

مهرجان شرم الشيخ الدولي للمسرح الشبابي يعلن تفاصيل مسابقة “أبو الحسن سلام” للبحث العلمي

مسابقة أبو الحسن سلام
مسابقة أبو الحسن سلام
نجلاء سليمان

أعلن مهرجان شرم الشيخ الدولي للمسرح الشبابي برئاسة الفنان والمخرج مازن الغرباوي، تفاصيل وشروط مسابقة " أبو الحسن سلام" للبحث العلمي، في نسختها الخامسة.

وتأتي ضمن فعاليات الدورة العاشرة من المهرجان المقرر إنعقادها في الفترة من 25 وحتى 30 نوفمبر 2025، وتحمل الدورة اسم النجمة الكبيرة إلهام شاهين. 

و تهدف المسابقة إلى الارتقاء بالبحث العلمي في المسرح، وإتاحة الفرصة أمام الباحثين الشباب المصريين والعرب لطرح أفكار ورؤى جديدة، مع دعم الابتكار والإبداع في مقاربة الظواهر النقدية المسرحية، واكتشاف أصوات جديدة قادرة على الإسهام في إثراء المشهد الفني العربي.

يفتح باب التقدم للمسابقة والتي تحمل هذا العام التيمة الأساسية بعنوان “تأثير الطقوس على المشهد الدرامي”، من يوم الأحد الموافق 17أغسطس2025، ولمدة شهر واحد على أن يغلق يوم الأربعاء الموافق 17 سبتمبر، وتتضمن شروط المشاركة ألا يتجاوز البحث 15000 كلمة وتقدم البحوث باللغة العربية، مع الالتزام بقواعد الكتابة والترقيم السليمين، وأن تمتاز بالسلامة اللغوية والإخراج المتناسق احترامًا للمتلقي، وألا يكون قد سبق نشره أو تقديمه كجزء من أطروحة علمية أو لنيل درجة أكاديمية أو لأغراض الترقية، كما يجب ألا يكون قد فاز بجائزة مشابهة. 

وتولي لجنة التحكيم أهمية لجدية الموضوع المطروح وأصالته المعرفية، والتحديد الدقيق للإشكالية البحثية، مع مراعاة الأمانة العلمية في التعامل مع الدراسات السابقة، والابتكار في تناول الموضوع، وتوضيح المنهج المستخدم، والعناية بالتوثيق الكامل للمصادر والمراجع، وكتابة كل مصدر بلغته الأصلية وبالعربية.

كما تشترط المسابقة ألا يتجاوز عمر الباحث أو الباحثة 40 عامًا في نوفمبر 2025، وتقبل المشاركات من كافة الباحثين المصريين والعرب، وأن تكون عدد صفحات البحث في حدود 50 صفحة، وتكتب الأبحاث باستخدام برنامج Word، بخط Simplified Arabic بحجم 16، على أن تكون المسافة بين الأسطر 1.5 سم. ويُرفق مع البحث ملخص باللغة العربية وكلمات مفتاحية لا تتجاوز 50 كلمة، ويتم التقديم للتسابق ونيل الجائزة من خلال ملئ إستمارة المشاركة الموجودة على الرابط التالى: https://forms.gle/fn1xmbMGn8B77Gi49

يُعد مهرجان شرم الشيخ الدولي للمسرح الشبابي، الذي يُقام برعاية ودعم عدد من الجهات الرسمية المصرية والدولية، أحد أبرز المهرجانات المسرحية الموجهة للشباب على مستوى العالم العربي والدولي، ومنذ انطلاقه عام 2016، وهو يسعى إلى فتح آفاق الحوار الثقافي والفني بين المبدعين الشباب، وتشجيع التجارب المسرحية الطليعية، مع التركيز على اكتشاف وتقديم أصوات ورؤى جديدة في المسرح.

ويمثل المهرجان منصة إبداعية حرة للفنانين الشباب من مختلف الدول، حيث يدمج بين العروض المسرحية، والورش، والندوات الفكرية والنقدية، ويحتفي بأبرز رموز المسرح في مصر والعالم العربي. وقد حقق المهرجان خلال دوراته السابقة مكانة مرموقة بين المهرجانات المتخصصة، وأصبح علامة بارزة في خارطة المسرح العربي.

ويقام المهرجان تحت رعاية وزارة الثقافة المصرية بقيادة معالي الأستاذ الدكتور أحمد فؤاد هنو، وزير الثقافة، وبمشاركة فاعلة من محافظة جنوب سيناء في إطار جهودها لتعزيز النشاط الثقافي والسياحي بالمحافظة، وذلك بدعم مستمر من سيادة اللواء الدكتور خالد مبارك، محافظ جنوب سيناء، بما يعكس تضافر الجهود بين المؤسسات لتحقيق التكامل بين الثقافة والتنمية، وتدير المهرجان الدكتورة إنجي البستاوي، وتحمل دورته المقبلة اسم الفنانة إلهام شاهين . 

 وكانت الدورة التاسعة قد أقيمت في نوفمبر الماضي، وحملت اسم المخرج الكبير الراحل جلال الشرقاوي، وشهدت مشاركة واسعة من الفنانين الشباب من مختلف الدول، إضافة إلى فعاليات ثقافية وفنية متنوعة نالت استحسان الجمهور والنقاد.

ويواصل المهرجان في دورته العاشرة دعوته الدائمة إلى أن يكون المسرح منبرًا للسلام، ومنصة للحوار بين الثقافات، واحتفالًا حيًا بموهبة الشباب وجسارة الحلم.

مهرجان شرم الشيخ الدولي للمسرح الشبابي مازن الغرباوي المخرج مازن الغرباوي أبو الحسن سلام مسابقة أبو الحسن سلام

علاء الساحر

جلطات

صورة من أنشطة صندوق مكافحة وعلاج الإدمان

صورة من المساعدات الإنسانية

