إلهام شاهين تنعى مدير التصوير الراحل تيمور تيمور بكلمات مؤثرة

نعت الفنانة إلهام شاهين مدير التصوير تيمور تيمور، الذي توفي أمس غرقًا أثناء محاولته إنقاذ نجله على أحد شواطئ رأس الحكمة.

وكتبت إلهام شاهين عبر حسابها على فيس بوك:«الغالي جدًا تيمور.. الطيب الشهم الجدع.. أنقى إنسان وأنضف قلب.. صاحب أجمل ضحكة وأخف دم.. الله يرحمك حبيبي. صدمتنا كبيرة.. ربنا يصبر أهلك وأصدقائك ومحبيك. كل كلمات الرثاء لا تكفي.. ربنا يجعل مثواك الجنة.. هتوحشنا جدًا جدًا جدًا يا غالي».

خيم الحزن على الوسط الفني، بعد وفاة مدير التصوير تيمور تيمور، مساء أمس السبت، في حادث غرق بأحد شواطئ رأس الحكمة.

وحرص عدد كبير من نجوم الفن، على نعي تيمور تيمور، الذي وافته المنية غرقا، بعدما حاول إنقاذ ابنه.

ويرصد موقع صدى البلد الإخباري، في التقرير التالي، أبرز ما قاله نجوم الفن في وداع تيمور تيمور.








