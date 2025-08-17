حاول إنقاذ ابنه فمات غريقا.. الصدمة تسيطر على نجوم الفن بعد وفاة تيمور تيمور

خيم الحزن على الوسط الفني، بعد وفاة مدير التصوير تيمور تيمور، مساء أمس السبت، في حادث غرق بأحد شواطئ رأس الحكمة.

وحرص عدد كبير من نجوم الفن، على نعي تيمور تيمور، الذي وافته المنية غرقا، بعدما حاول إنقاذ ابنه.

ويرصد موقع صدى البلد الإخباري، في التقرير التالي، أبرز ما قاله نجوم الفن في وداع تيمور تيمور.

يسرا

حرصت الفنانة يسرا ، على نعي مدير التصوير الراحل تيمور تيمور، الذي رحل أمس السبت 16 أغسطس إثر حادث غرق، معربة عن حزنها الشديد لفقدانه.

وكتبت يسرا عبر حسابها الرسمي على موقع إنستجرام": إنا لله وإنا إليه راجعون .. الناس النضيفة والحلوة بتمشي بسرعة .

وتابعت يسرا: «الضحكة عمرها ما فارقت وشك يا تيمور يا طيب يا جدع يا كل حاجة حلوة ممكن تتقال عليك .. مش قادرة أوصف وجعي و صدمتي علي خبر وفاتك».

وأضافت: «ربنا يرحمك ويرزقك الجنة ونعيمها ويصبر أهلك و أصحابك و حبايبك على فراقك يا تيمور... بعتذر عن عدم الحضور لعدم تواجدي بالبلاد».

أحمد حلمي

نعي الفنان أحمد حلمي، مدير التصوير الراحل تيمور تيمور، الذي رحل أمس السبت 16 أغسطس إثر حادث غرق، معربًا عن حزنه الشديد لفقدانه.

وكتب الفنان أحمد حلمي عبر حسابها الرسمي على موقع إنستجرام": (إِنَّا للهِّ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ.. اللّه يرحمك ياتيمور ويغفرلك ويسكنك فسيح جناته ويصبر أسرتك وكل من أحبوك على فراقك.. ادعو له بالمغفرة).

ريهام عبد الغفور

حرصت الفنانة ريهام عبد الغفور، على نعي مدير التصوير الراحل تيمور تيمور، الذي رحل أمس السبت 16 أغسطس إثر حادث غرق، معربة عن حزنها الشديد لفقدانه.

وكتبت ريهام عبد الغفور عبر حسابها الرسمي على موقع إنستجرام: حزينة حزينة حزينة.. اللّه يرحمك ويغفرلك ويعفو عنك ويثبتك عند السؤال يا حبيبي يارب يا أطيب وألطف وألذ وأجدع بني أدم وزميل وأخ وصديق حتوحشني ضحتك وهزارك اللي ماكنش بيخلص ربنا يصبر اهلك وكل حبايبك ويصبرنا علي فراقك.. كسرت قلبنا يا حبيبي.. أسألكم الفاتحة والدعاء.

أحمد السقا

نعى الفنان أحمد السقا، مدير التصوير تيمور تيمور الذي رحل عن عالمنا بشكل مفاجيء منذ قليل.

وكتب أحمد السقا عبر حسابه الشخصي بموقع فيسبوك: "هتوحشني يا صاحبى، هتوحشنى يا اطيب خلق الله ربنا يرحمك و يغفرلك يا تيمور و يصبر اهلك و يصبرنا .. إنا لله وإنا إليه راجعون .. برجاء قراءة الفاتحة و الدعاء".

ياسمين عبدالعزيز

نعت الفنانة ياسمين عبدالعزيز، مدير التصوير تيمور تيمور الذي رحل عن عالمنا بشكل مفاجئ منذ قليل.

وكتبت ياسمين عبدالعزيز عبر حسابها الشخصي بموقع إنستجرام: "لا إله إلا اللّٰه ولا حول ولا قوه إلا بالله، أطيب قلب ومن أجدع الناس اللى قابلتهم فى حياتى، الرجاء الدعاء لتيمور بالرحمه ولأهله ولولاده ولينا بالصبر".

ياسر جلال

نعى الفنان ياسر جلال، مدير تصوير مسلسل جودر تيمور تيمور الذي رحل عن عالمنا بشكل مفاجيء منذ قليل.

وكتب ياسر جلال عبر حسابه الشخصي بموقع إنستجرام: "إنا لله وإنا إليه راجعون “تلقيت من قليل خبر وفاة أخى وصديقى العزيز الفنان الكبير تيمور تيمور ، رحمه اللّٰه رحمة واسعه وأسكنه فسيح جناته وألهم أهله وألهمنا جميعا الصبر والسلوان”.

منة فضالي

نعت الفنانة منة فضالي، زميلها الراحل مدير التصوير تيمور تيمور، معبرة عن صدمتها لسماع هذا الخبر.

وكتبت منة فضالي عبر حسابها الشخصي بموقع فيسبوك: "يا تيمور مش قادرة اصدق الخبر والله العظيم كنا لسه بنتكلم ربنا يرحمك برحمته البقاء لله صديقي وزميلي العزيز مدير التصوير تيمور تيمور في ذمة الله، حتوحشني يا صاحبي".

المخرج أحمد خالد

حرص المخرج أحمد خالد، على نعي مدير التصوير الراحل تيمور تيمور معبرًا عن حزنه لفقده.

وكتب أحمد خالد عبر حسابه الشخصي بموقع فيسبوك: "لا إله إلا الله، إنا لله وإنا إليه راجعون، توفي إلى رحمه الله مدير التصوير تيمور تيمور .. الله يرحمه ويغفر له".

المخرج كريم العدل

حرص المخرج كريم العدل على نعي مدير التصوير الراحل تيمور تيمور، الذي توفي منذ ساعات إثر تعرّضه للغرق في إحدى القرى الساحلية.

وكتب كريم العدل في منشور عبر حسابه على فيسبوك مودعًا صديقه: “لا حول ولا قوة إلا بالله.. مع السلامة يا صاحبي.”

وفي منشور آخر قال: “مش قادر أستوعب.. استغفر الله العظيم يا رب.. كنت أنا ترينينغ في فيلم (عمارة يعقوبيان) وهو لسه لودر صغير، وكان أول صاحب ليا في الشغلانة دي هو وأحمد رشيد.”

وتابع: “ربنا يرحمك ويغفر لك ويثبتك عند السؤال يا صاحبي.. هتوحشني.”

مجدي الهواري

نعى المخرج مجدي الهواري، مدير التصوير تيمور تيمور، الذي توفي غرقًا أثناء محاولته إنقاذ نجله، بكلمات مؤثرة عبر حسابه الرسمي على فيسبوك.

وكتب الهواري: «الأب والابن البار.. عاش لينقذ أمه، ومات وهو ينقذ ابنه، تيمور تيمور».

وفاء عامر

نعت الفنانة وفاء عامر، مدير التصوير الشاب تيمور تيمور، الذي رحل غرقًا أثناء محاولته إنقاذ ابنه على أحد شواطئ رأس الحكمة.

وكتبت وفاء عامر عبر حسابها الرسمي على إنستجرام: «ترحموا عليه.. شاب شاطر، طيب، محترم، جار وابن غالي.. بطل ضحى بنفسه لإنقاذ ابنه».

وأضافت: «خالص العزاء لوالدته السيدة وفاء وأخته مي. اللهم اغفر له وارحمه واعفُ عنه، وصبّر أحبائه وأصدقائه».

وفاة تيمور تيمور

توفى مدير التصوير محمود تيمور تيمور غرقًا في أحد شواطئ مدينة رأس الحكمة التابعة لمحافظة مطروح.

وتلقت غرفة عمليات طوارئ مديرية الصحة بمطروح، إخطارًا بتعرض شخص للغرق بمدينة رأس الحكمة، وعلى الفور انتقلت سيارات الإسعاف إلى موقع البلاغ.

وتم انتشال الجثمان ونقله لمشرحة مستشفى رأس الحكمة بمطروح، وجارٍ اتخاذ الإجراءات اللازمة.