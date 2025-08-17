مجدي الهواري ينعى مدير التصوير تيمور تيمور: عاش لينقذ أمه ومات لينقذ ابنه

نعى المخرج مجدي الهواري، مدير التصوير تيمور تيمور، الذي توفي غرقًا أثناء محاولته إنقاذ نجله، بكلمات مؤثرة عبر حسابه الرسمي على فيسبوك.

وكتب الهواري: «الأب والابن البار.. عاش لينقذ أمه، ومات وهو ينقذ ابنه، تيمور تيمور».

توفى مدير التصوير محمود تيمور تيمور غرقًا في أحد شواطئ مدينة رأس الحكمة التابعة لمحافظة مطروح.

وتلقت غرفة عمليات طوارئ مديرية الصحة بمطروح، إخطارًا بتعرض شخص للغرق بمدينة رأس الحكمة، وعلى الفور انتقلت سيارات الإسعاف إلى موقع البلاغ.

وتم انتشال الجثمان ونقله لمشرحة مستشفى رأس الحكمة بمطروح، وجارٍ اتخاذ الإجراءات اللازمة.

