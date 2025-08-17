شاب شاطر وطيب.. وفاء عامر تنعى مدير التصوير الراحل تيمور

نعت الفنانة وفاء عامر، مدير التصوير الشاب تيمور تيمور، الذي رحل غرقًا أثناء محاولته إنقاذ ابنه على أحد شواطئ رأس الحكمة.

وكتبت وفاء عامر عبر حسابها الرسمي على إنستجرام: «ترحموا عليه.. شاب شاطر، طيب، محترم، جار وابن غالي.. بطل ضحى بنفسه لإنقاذ ابنه».

وأضافت: «خالص العزاء لوالدته السيدة وفاء وأخته مي. اللهم اغفر له وارحمه واعفُ عنه، وصبّر أحبائه وأصدقائه».

توفى مدير التصوير محمود تيمور تيمور غرقًا في أحد شواطئ مدينة رأس الحكمة التابعة لمحافظة مطروح.

وتلقت غرفة عمليات طوارئ مديرية الصحة بمطروح، إخطارًا بتعرض شخص للغرق بمدينة رأس الحكمة، وعلى الفور انتقلت سيارات الإسعاف إلى موقع البلاغ.

وتم انتشال الجثمان ونقله لمشرحة مستشفى رأس الحكمة بمطروح، وجارٍ اتخاذ الإجراءات اللازمة.