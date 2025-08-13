«جبر الله يُنسيك متاعب أيامك».. وفاء عامر توجّه رسالة غامضة على حسابها

وجّهت الفنانة وفاء عامر، رسالة الجمهور في ظهور جديد عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

وكتبت وفاء عامر عبر فيسبوك: “ويأتيك جبر من الله ينسيك متاعب أيامك”.

وانتشرت العديد من الشائعات خلال الفترة الماضية عن تورط الفنانة وفاء عامر في اتهامات عديدة من مجموعة من البلوجرز عبر تطبيق تيك توك.

ونفت الفنانة وفاء عامر في بيان صحفي، ما يتردد عن سفرها خارج مصر هرباً من التحقيقات، مؤكدة إنها متواجدة داخل البلاد وتتابع سير التحقيقات بكل شفافية، نافيةً وجود أي أسباب تستدعي الهروب، وتعرب عن ثقتها في نزاهة القضاء المصري لإظهار الحقيقة.

وكانت الفنانة وفاء عامر، تقدمت ببلاغات ضد صانعة المحتوى المعروفة باسم "مروة" على منصة "تيك توك"، بعد نشر الأخيرة مقاطع فيديو تتهمها بالتورط في قضايا تتعلق بتجارة الأعضاء البشرية، دون تقديم أدلة قانونية.