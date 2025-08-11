قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
في الشيخ زايد..كلب يعقر ابن موظف بالسفارة المصرية بدولة أجنبية
الغندور يثير الجدل بشأن أفضل هدف هذا الأسبوع.. تفاصيل
تدريس المشروعات القومية لطلاب 5 ابتدائي في منهج الدراسات الاجتماعية المطور
صورة بـ3500 دولار تشعل الجدل.. حقيقة لقاء محمد رمضان مع لارا ترامب
لـ المصريين بالخارج .. احذر هذا الفعل يعرضك لغرامة مالية بالقانون
نقيب الصحفيين الفلسطينيين: أسرانا وصل عددهم 200 ومثلهم جرحى
أستراليا تنضم للقائمة.. العالم يعترف بالدولة الفلسطينية
الخارجية الألمانية: نطالب بإجراء تحقيق شامل وشفاف في اغتيال صحفيين بغزة
استقطاب استثمارات عالمية.. مدبولي يتابع خطط تنمية المنطقة الاقتصادية للمثلث الذهبي
أصعب 48 ساعة في أغسطس.. احذروا ذروة الموجة الحارة خلال ساعات
احلويتي .. تفاصيل صادمة في تحرش عضو هيئة تدريس بزميلته بجامعة أسيوط
الدبلوماسية الحازمة لفرض إدخال المساعدات.. خبير: مصر أول من استجاب لغزة تجسيدا لالتزامها الإنساني للشعب الفلسطيني
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

لاحضار المتهمة من محبسها.. تفاصيل تأجيل محاكمة ابنة مبارك لـ30 أغسطس

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
أحمد بسيوني

أجلت المحكمة الاقتصادية بالإسكندرية، محاكمة “التيك توكر” مروة يسرى المعروفة إعلاميا بابنة مبارك بتهمة السب والقذف في البلاغ المقدم من الفنانة وفاء عامر ضد المتهمة، لجلسة 30 أغسطس لحين إحضار المتهمة من محبسها.

جاء ذلك بعد إن أحال المستشار بطرس عزت المحامي العام الأول لنيابات الشؤون الاقتصادية وغسل الأموال بالإسكندرية، المتهمة إلى المحكمة الاقتصادية، عقب انتهاء التحقيقات معها.

وتضمن قرار الإحالة في القضية المقيدة برقم 1046 لسنة 2025 جنح اقتصادية، المنتزه، أن المتهمة شهرت بالمجني عليها الفنانة وفاء عامر، بأن أسندت إليها علانية من خلال الحساب المبين بالتحقيقات، أمورًا لو كانت صادقة لأوجبت عقابها بالعقوبات المقررة قانونًا، كما اتهمتها بتزوير مستندات، وتسببها في وفاة أحد الأشخاص عن طريق قيامها كوسيط في تجارة الأعضاء البشرية.

ووفقا لقرار الإحالة ففي غضون شهر 7 الماضي قذفت المجنى عليها ،وفاء احمد محمد عبد الغفار، وشهرتها وفاء عامر، بأن أسندت إليها علانية من خلال الحساب المبين بالتحقيقات على موقع التواصل الاجتماعي تيك توك.

وكانت الأجهزة الأمنية ألقت القبض على مروة يسرى التي تدعى أنها ابنة الرئيس الأسبق حسنى مبارك، بعد تعدد البلاغات ضدها ومنها البلاغ المقدم من إحدى الفنانات يتعلق بترويج روايات عن تجارة الأعضاء، واتهامها لفنانة مشهورة ولاعب كرة راحل بالضلوع في تلك الوقائع.

الاسكندرية التيك توكر ابنة مبارك مروة يسري وفاء عامر

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

رسميًا.. أسعار البنزين اليوم الإثنين 11 أغسطس

رسميًا.. أسعار البنزين اليوم الإثنين 11 أغسطس

أسعار الدواجن

هبوط حاد .. انخفاض أسعار الدواجن والبانيه اليوم الاثنين بالأسواق

أسعار السجائر اليوم

أسعار السجائر اليوم الشرقية للدخان بعد الزيادة الأخيرة.. كليوبترا بكام؟

تقليل الاغتراب 2025

تبدأ في هذا الموعد.. 8 شروط في مرحلة تقليل الاغتراب لطلاب الثانوية العامة

الصلاة

حكم من نام عن صلاة العشاء واستيقظ وصلاها قبل الفجر بدقائق

محمود كهربا

الغندور عن انتقالات كهربا بين الأندية: حد فاهم حاجة؟

البلوجر لوليتا

بعد إخلاء سبيلها| مفاجأة في التقرير الشامل بحجم المعاملات المالية للبلوجر لوليتا

الزواج

هل يجوز الزواج من تارك الصلاة؟.. دار الإفتاء تحسم الجدل

ترشيحاتنا

وزير الزراعة

أحدث الثورات التكنولوجية.. النبضات الرنينية الحيوية تكافح الآفات الزراعية دون كيماويات

نائب وزير السياحة والآثار

جلسات ثنائية بين مصر والأردن لتبادل الخبرات في الترميم والتوثيق الأثري

وادي الملوك- أرشيفية

السياحة والآثار: منطقة وادي الملوك آمنة والمقابر لم تتأثر بحريق الكافيتريا

بالصور

ضبط 30 توك توك غير مرخص ومخالف لخطوط السير في الزقازيق

جانب من المضبوطات
جانب من المضبوطات
جانب من المضبوطات

نيو تشارجر العضلية ضد موستانج V8: مواجهة بين السرعة والقوة

دودج وموستانج
دودج وموستانج
دودج وموستانج

سيارات لا يستطيع اللصوص مقاومتها وأخرى يتجاهلونها

سرقة سيارة
سرقة سيارة
سرقة سيارة

طبق دايت آسيوى من المشروم والبروكلى

طبق دايت اسيوى من المشروم و البروكلى
طبق دايت اسيوى من المشروم و البروكلى
طبق دايت اسيوى من المشروم و البروكلى

فيديو

القبض على نوجا تاتو

بسبب فيديوهات وإيحاءات خادشة.. كواليس القبض على نوجا تاتو في عين شمس

القبض على البلوجر جومانا نستون

بسبب فيديوهات "غير لائقة".. كواليس القبض على جومانا نستون بتهمة خدش الحياء

المتهمين

القبض على المتهمين بالتعدي على عامل بمقهى في القليوبية

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين: تراهم يستوعبون؟!

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: من طرف خفي (55)

مونيكا وليم

مونيكا وليم تكتب: القرار الإسرائيلي نحو إعادة احتلال غزة.. الأبعاد العسكرية والإستراتيجية

د. عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: النتاج الفكري .. ما بين الزخم والثمرة

د. آية الهنداوي - مدرس الدراسات اليهودية - جامعة المنصورة

د. آية الهنداوي تكتب: جريمة خبز.. حصار البطون قبل المدن

المزيد