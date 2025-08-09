وفاء عامر تتجاهل الاتهامات الموجهة لها وتنشر صورة جديدة لها

تجاهلت الفنانة وفاء عامر، كل الشائعات المتداولة بشأن تجارتها في الأعضاء، ونشرت صورة لها عبر حسابها الشخصي بموقع فيسبوك وعلقت عليها قائلة: “أجمل ما في العطاء، أنه يترك بصمة لا تُمحى”.

انتشرت العديد من الشائعات خلال الفترة الماضية عن تورط الفنانة وفاء عامر في اتهامات عديدة من مجموعة من البلوجرز عبر تطبيق تيك توك.

ونفت الفنانة وفاء عامر في بيان صحفي، ما يتردد عن سفرها خارج مصر هرباً من التحقيقات، مؤكدة إنها متواجدة داخل البلاد وتتابع سير التحقيقات بكل شفافية، نافيةً وجود أي أسباب تستدعي الهروب، وتعرب عن ثقتها في نزاهة القضاء المصري لإظهار الحقيقة.

وكانت الفنانة وفاء عامر، تقدمت ببلاغات ضد صانعة المحتوى المعروفة باسم "مروة" على منصة "تيك توك"، بعد نشر الأخيرة مقاطع فيديو تتهمها بالتورط في قضايا تتعلق بتجارة الأعضاء البشرية، دون تقديم أدلة قانونية.